Μεγάλη εμφάνιση, ακόμα μεγαλύτερη νίκη για τα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ, τα οποία προκρίθηκαν στους «4» του Κυπέλλου Κ19 με το 3-1 επί του Ολυμπιακού.

Πρόωρος τελικός Κυπέλλου Κ19 στη Θεσσαλονίκη με τις δύο παραδοσιακές δυνάμεις των ακαδημιών, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, να κοντράρονται στη Σουρωτή για τους «8» της διοργάνωσης. Ο νικητής θα υποδεχόταν πιθανότατα τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ να έχει αποκλειστεί πρόωρα από τον θεσμό.

Καλύτερος ο ΠΑΟΚ, πιο «κυνικός» ο Ολυμπιακός

Ένα πρώτο ημίχρονο, το οποίο ξεκίνησε κάπως νωθρά με τις δύο ομάδες να κινούνται κάπως φοβισμένα στο χορτάρι. Πρώτη καλή στιγμή για τον Δικέφαλο στο 16΄με τον Μπέρδο να σεντράρει όμορφα από τα δεξιά και τον Αρετή με κεφαλιά να στέλνει τη μπάλα λίγο άουτ.

Δύο λεπτά μετά, οι «ασπρόμαυροι» άνοιξαν το σκορ. Τρομερή κούρσα από τ΄αριστερά του φουλ μπακ Ντούνγκα, πάσα πάρε-βάλε στο πέναλτι στον Ελευθεριάδη, με τον χαφ του ΠΑΟΚ με δυνατό σουτ να κάνει το 1-0.

Tα επόμενα λεπτά οι Πειραιώτες προσπάθησαν και κατάφεραν να ισορροπήσουν τον αγώνα. Στο 28΄το καλό σουτ του Πλις κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, από το οποίο ο Κότσαλος με γυριστή κεφαλιά ανάγκασε τον κίπερ Μπελερή σε εντυπωσιακή απόκρουση.

Στο 33΄ο Κολοκοτρώνης σέντραρε άψογα στον Χάμζα, ο οποίος με κεφαλιά-ψαράκι ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους σε 1-1. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με δύο καλές φάσεις για τον Δικέφαλο, όταν στο 37΄ ο Τσιότας σούταρε με τον κίπερ Γεωργακόπουλο να μπλοκάρει πάνω στη γραμμή. Στις καθυστερήσεις ξανά ο Γεωργακόπουλος με απόκρουση εξ επαφής κράτησε το 1-1 για τον Ολυμπιακό.

«Αφεντικό» και στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Δικέφαλος επιβλήθηκε πλήρως των φιλοξενούμενων. Στο 52΄ μαγική κάθετη του Γκιόκα στην πλάτη της άμυνας, ακόμα πιο όμορφο τελείωμα του Αρετή και 2-1 ο ΠΑΟΚ που δεν τον επηρέασε η ερυθρόλευκη ισοφάριση.

Λίγο πριν το 70 και συγκεκριμένα στο 69ο λεπτό, οι Θεσσαλονικείς «σφράγισαν» τη νίκη. Οι ρόλοι άλλαξαν όμως. Πάσα ο Αρετής, σουτ ο Γκιόκα και 3-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς για μία ακόμα «ασπρόμαυρη» νίκη.

Μοναδική αξιοσημείωτη απειλή του Ολυμπιακού ήταν ο Χάμζα, ο οποίος με δύο γυριστά σουτ ανάγκασε σε ισάριθμες αποκρούσεις τον Μπελερή με 3-1 να παραμένει.

Tο τελικό 3-1 έδωσε μία μεγάλη πρόκριση στα «αετόπουλα» του Πέτρου Τσιαπακίδη, τα οποία κοιτούν... νταμπλ. Επόμενος αντίπαλος -ξανά στη Θεσσαλονίκη σε μονό παιχνίδι- ο νικητής του Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός.



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Κ19 (Πέτρος Τσιαπακίδης): Μπελερής, Τσιότας, Ντούνγκα, Αβράμπος, Τσίτσκας, Ελευθεριάδης, Γκιόκα(74΄Παπαδόπουλος), Αρετής, Τουρσουνίδης, Μπέρδος(85΄Κρομμύδας), Στύλος(85΄Γραββάνης)

Ολυμπιακός Κ19 (Γιώργος Σίμος): Γεωργακόπουλος, Θεοδωρίδης, Φράγκος(60΄Σιώζιος), Καρκατσάλης, Αβραμούλης(60΄Μίλιτσιτς), Πλις(41΄Βαρσάμης- 74΄Καλαϊτζίδης), Κότσαλος, Κολοκοτρώνης(74΄Κορτές), Χάμζα, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης

