Ο δρόμος ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα…

Το ελληνικό ποδόσφαιρο στα δικά μου μάτια, περνάει την καλύτερη εποχή του. Για κάποιους άλλους όχι. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Παρότι με πιάνει μία μιζέρια όταν πρέπει να ασχοληθώ με το «παρασκήνιο», κυρίως γιατί κατέχω την ανθρωπογεωγραφία και είναι πλέον κάπως κουραστικό το πράγμα, είμαι υποχρεωμένος να το πιάσω από μία πλευρά που προσωπικά θεωρώ ρεαλιστική.

Ο Γιαννάκης Παπαδόπουλος, λέει το ρεπορτάζ, μάζεψε κάποιους για να τους ενημερώσει προφανώς πως πρέπει να ξεκινήσει η επανάσταση κατά του Μάκη Γκαγκάτση. Εκτός του ότι επανάσταση και Γιαννάκης Παπαδόπουλος στην ίδια πρόταση θα φέρει το φάντασμα του Τσε πάνω από τα κεφάλια μας για να μας ρίχνει χαστούκια, είναι ένα γεγονός που καλούμαστε να σχολιάσουμε.

Προφανώς και δεν με απασχολεί το τι κάνουν τα πρόσωπα αλλά η ουσία. Σήμερα λοιπόν, έχει διαμορφωθεί η παρακάτω κατάσταση.

1. Τρεις ομάδες διεκδικούν στα ίσια το πρωτάθλημα και κανένας δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά για το ποιος θα το κατακτήσει.

2. Τέσσερις ελληνικές ομάδες συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ή πέρασαν στην επόμενη φάση ή έχουν βάσιμες ελπίδες πρόκρισης.

3. Οι επενδυτές δεν φοβούνται να επενδύσουν, γιατί ελπίζουν πως κάτι θα κατακτήσουν.

4. Πλην των τεσσάρων μεγάλων ομάδων που έχουν ιδιοκτήτες με εκτόπισμα που φέρνει μία ισορροπία έστω του τρόμου, στο ελληνικό ποδόσφαιρο εμπλέκονται και άλλοι ισχυροί επιχειρηματίας όπως οι Μπάκος – Καϋμενάκης, ο Μπούσης, ο Κομπότης που έχει φτιάξει και ομαδάρα, ο Κωστούλας, ο Σπανός, επιχειρηματικοί παίκτες σοβαροί.

Γεγονός είναι πως η επανάσταση του Γιαννάκη, ξεκίνησε με το που ο Ολυμπιακός έπεσε από την πρώτη θέση. Αντιλαμβάνομαι βάσει της κοινής λογικής, πως δεν είναι λόγος αυτός να ξεκινήσεις επανάσταση. Είναι λόγος να προβληματιστείς γιατί χωρίς τον Ελ Καμπί, για τρία 90λεπτά έβαλες ένα γκολ και αυτό με πέναλτι.

Γεγονός επίσης είναι πως με τα ματάκια μου, είδα δύο ανθρώπους που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να τους λούζει κρύος ιδρώτας στο ενδεχόμενο να ντιλάρει ο Ηλιόπουλος με το λιμάνι. Δεν λέω πως θα το κάνει, λέω απλά πως είδα με τα ματάκια μου, κάποιοι να λούζονται με κρύο ιδρώτα.

Αυτό που λέω επίσης, είναι πως η επανάσταση του Γιαννάκη, βρίσκει έδαφος μόνο στις Ενώσεις που ελέγχει η ΑΕΚ. Είναι σε συνεννόηση μαζί της; Την τρυπάει; Ας το αναζητήσουν οι ίδιοι.

Απλά αυτό που δεν αντέχεται είναι η υποκρισία. Αντιλαμβάνομαι πως ο καθένας θέλει να προασπίσει τα συμφέροντά του. Απλά κάποιοι έχουν μάθει να το κάνουν κόντρα στα συμφέροντα του προϊόντος.

Όποιος θέλει να συνταχθεί με αυτούς, ο δρόμους ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα.