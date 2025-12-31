Άρης: Συμφωνία με Χόνγκλα - Έρχεται ως δανεικός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς

Άρης και Γρανάδα έδωσαν τα χέρια για τον δανεισμό του Μάρτιν Χόνγκλα με υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 1.3 εκ. ευρώ για το καλοκαίρι.

Λευκός καπνός στην περίπτωση χαφ για τον Άρη. Ο 27χρονος Μάρτιν Χόνγκλα θα είναι ο εκλεκτός για τους κιτρινόμαυρους, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης έδωσε τα χέρια με την Γρανάδα για τον ποδοσφαιριστή. Μια περίπτωση που τράβηξε από το φετινό καλοκαίρι ως και σήμερα και για την οποία είχατε ενημερωθεί εξ αρχής από το sdna.gr

Ο Καμερουνέζος θα έρθει με την μορφή δανεισμού στην Ελλάδα, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 1.3 εκ. ευρώ για το καλοκαίρι. Αυτή την στιγμή οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής συμβολαίων και αύριο - μεθαύριο ο παίκτης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει και να ενταχθεί στις προπονήσεις, υπό τις οδηγίες του Μανόλο Χιμένεθ.

Μετά τον Μπουσαΐντ ο Χόνγκλα γίνεται έτσι η δεύτερη μεταγραφική κίνηση για τον Άρη, με τουλάχιστον δύο ακόμη να βρίσκονται στα σκαριά.