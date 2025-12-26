Άρης: Τα «θέλω» της Γρανάδα για τον Μάρτιν Χόνγκλα

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον Καμερουνέζο χαφ της ισπανικής ομάδας και τους «κίτρινους».

Ο Μάρτιν Χόνγκλα αποτελεί το νούμερο – ένα στόχο του Άρη για την ενίσχυση στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο τεχνικός διευθυντής των «κιτρίνων», Ρούμπεν Ρέγιες έχει αναλάβει επ΄ώμου την υπόθεση του Καμερουνέζου χαφ της Γρανάδα κι επιδιώκει να πετύχει το (διπλό) deal, ερχόμενος σε συμφωνία τόσο με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, όσο φυσικά και με την Γρανάδα στην οποία ανήκει κάτι που δεν κατάφερε το περασμένο καλοκαίρι.

Το μεταγραφικό μοντέλο που έχει πέσει στο τραπέζι και γίνονται οι σχετικές διαπραγματεύσεις αφορά δανεισμό.

Η Γρανάδα έχει συμβόλαιο που…τρέχει μέχρι το 2027 με τον Χόνγκλα και ζητάει κάποια (καλά) χρήματα προκειμένου να ανάψει το «πράσινο φως» για την ενοικίασή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, η ισπανική ομάδα αξιώνει εκτός από την πληρωμή ενός σημαντικού μέρος του συμβολαίου του παίκτη για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας σεζόν και την προσθήκη οψιόν (καλοκαιρινής) αγοράς που θα κυμαίνεται κοντά στα 2 εκατ. ευρώ.

Κι όλα αυτά, την στιγμή που το buy out στο συμβόλαιο του 27χρονου παίκτη με την Γρανάδα κυμαίνεται στα 10 εκατ. ευρώ.