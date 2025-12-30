Ηρακλής: Τελειώνει ο Βίγκνιεβιτς και αναλαμβάνει ο Γιώργος Πετράκης

Νέα αλλαγή προπονητή ετοιμάζει ο Ηρακλής, αφού ο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και τη θέση του να πάρει ο Γιώργος Πετράκης.

Οι αλλαγές προπονητών στους «Κυανόλευκους» δίνουν και παίρνουν τη φετινή σεζόν, καθώς μετά τους Τεννέ, Σπανό, Στολτίδη όλα δείχνουν πως θα διακοπεί η συνεργασία και με τον Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς.

Το χρίσμα έρχεται να πάρει ο γιος του Γιάννη Πετράκη, Γιώργος προκειμένου να καταφέρει να οδηγήσει τον Ηρακλή στην πρώτη κατηγορία.

Ο Κρητικός τεχνικός ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στη Super League με την ΑΕΛ, ενώ παλιότερα εργάστηκε σε Κηφισιά, Λαμία, Κισσαμικό, Ηρόδοτο, Τυμπάκι, Καραϊσκάκη Άρτας, Ερμή Ζωνιανών, αλλά και στην Κύπρο και το Λουξεμβούργο.