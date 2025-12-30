Επίσημο: Στην ΑΕΚ ο Μαρτίν Γκεοργίεφ

Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, με την Ένωση να ανακοινώνει και τυπικά την απόκτηση του.

O Δικέφαλος απέκτησε τον 20χρονο στόπερ από την Σλάβια Σόφιας έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο διεθνής Βούλγαρος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030.

O Μάρτιν Γκεοργκίεφ (ύψους 1.85μ.) με χρηματιστηριακή αξία - σύμφωνα με το transfermarkt 1,5 εκ. ευρώ - αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού αμυντικού. Είναι γεννημένος στη Σόφια στις 24 Σεπτεμβρίου του 2005, ενώ στη Σλάβια, ανήκει από το 2021. Φέτος, έχει παίξει ήδη 20 ματς (18 στο πρωτάθλημα και δυο στο Κύπελλο) μετρώντας 1808 αγωνιστικά λεπτά, ενώ γεμάτες χρονιές είχε και πέρυσι (37 συμ.) αλλά και πρόπερσι (27 συμ.)!

Το αξιοσημείωτο αναφορικά με την περίπτωση του Γκεοργκίεφ, που αποτελεί προϊόν σκάουτινγκ, είναι πως στο παρελθόν έχει περάσει από την Μασία και τις περίφημες Ακαδημίες της Μπαρτσελόνα. Πιο συγκεκριμένα, οι Καταλανοί τον είχαν αποκτήσει το 2022 ως δανεικό από τη Σλάβια Σόφιας για την U19, κάθισε στη Βαρκελώνη για ένα χρόνο και επέστρεψε στη Σλάβια Σόφιας, με την οποία δεσμευόταν με συμβόλαιο μέχρι το 2027 . Έχει ήδη τρεις συμμετοχές με την Εθνική Βουλγαρίας, ενώ ήταν ενεργό μέλος σε όλες τις μικρές Εθνικές της χώρας του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μάρτιν Γκεοργκίεφ με μεταγραφή από τη Σλάβια Σόφιας. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.



Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ είναι γεννημένος στις 24 Σεπτεμβρίου 2005. Έχει ύψος 1,85 και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και ως δεξιός μπακ. Ξεκίνησε την πορεία του στο ποδόσφαιρο από την ακαδημία ποδοσφαίρου της Σλάβια και έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα σε ηλικία 16 ετών, αγωνιζόμενος σε 7 επίσημους αγώνες τη σεζόν 2021-22.



Το καλοκαίρι του 2022 δόθηκε δανεικός στην Μπαρτσελόνα και αγωνίστηκε με την ομάδα νέων του καταλανικού συλλόγου στο Youth League της σεζόν 2022-23. Τον ίδιο χρόνο συμπεριλήφθηκε μεταξύ των 60 κορυφαίων ταλέντων στον κόσμο, σε σχετικό δημοσίευμα της μεγάλης βρετανικής εφημερίδας The Guardian.



Ενα χρόνο μετά επέστρεψε στη Σλάβια και έγινε βασικός στην ομάδα του, με την οποία έχει παίξει τα τελευταία δυόμιση χρόνια σε συνολικά 81 αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Βουλγαρίας, σκοράροντας τέσσερις φορές. Μέσα στο 2025 ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ πραγματοποίησε τις πρώτες τρεις συμμετοχές του με την Εθνική Ανδρών της Βουλγαρίας, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε αγωνιστεί στις Εθνικές Παίδων, Νέων και Ελπίδων.



Μάρτιν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!