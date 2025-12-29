Ασταμάτητος Ελ Κααμπί και με τη Ζάμπια - Άνοιξε το σκορ με κεφαλιά - ψαράκι! (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ για το Μαρόκο με κοντινή κεφαλιά στην αναμέτρηση απέναντι στη Ζάμπια για την 3η αγωνιστική του Copa Africa.

Δεν τον σταματάει κανείς τον επιθετικό του Ολυμπιακού που συνεχίζει να σκοράρει κατά ριπάς στο Κόπα Άφρικα με την εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Μετά την εντυπωσιακή γκολάρα με ανάποδο ψαλιδάκι κόντρα στις Κομόρες, ο στράικερ των Πειραιωτών άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό απέναντι στη Ζάμπια με όμορφη κεφαλιά - ψαράκι, μετά από ωραία σέντρα ακριβείας του Ουναΐ.

Αυτό ήταν το δεύτερο τέρμα του Μαροκινού στην διοργάνωση και συνολικά το 31ο στην καριέρα του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

Δείτε παρακάτω το τέρμα του Ελ Κααμπί: