Ένα γκολ του Γκρέι αποδείχθηκε αρκετό για την Τότεναμ για να επικρατήσει της Κρίσταλ Πάλας στο Selhurst Park (0-1) και να κλείσει με νίκη το 2025.

Σε ένα ματς με ρυθμό σε μεγάλο διάστημα αλλά και αμέτρητα αβίαστα λάθη εκατέρωθεν, η Τότεναμ ζορίστηκε πολύ αλλά πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη σε βάρος της Κρίσταλ Πάλας (0-1). Έτσι, η ομάδα του Τόμας Φρανκ έκλεισε ιδανικά το 2025 σουλουπώνοντας κάπως την τραγική εικόνα της στη βαθμολογία, καθώς ανέβηκε 11η, ενώ εκείνη του Όλιβερ Γκλάσνερ είναι έναν πόντο και δύο θέσεις πάνω.

Η ιστορία του ματς ήταν απλή, ο Ριτσάρλισον τα έβαζε αλλά το VAR τα ακύρωνε, όπως συνέβη σε δύο περιπτώσεις, όμως ο Βραζιλιάνος ήταν εκείνος που έδωσε την ασίστ για το μοναδικό γκολ, όταν από εκτέλεση κόρνερ στο 42’ πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο 19χρονος, Άρτσι Γκρέι, τη δεύτερη, για να γράψει το 0-1 που έμελλε να είναι και το τελικό. Λίγα πράγματα είδαμε από τους επιθετικούς της Κρίσταλ Πάλας, με τους αμυντικούς να έχουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες από στημένες φάσεις.