Δύο «μνηστήρες» για τον Πουλούλου με το διπλό ελληνικό… άρωμα

Με την επόμενη σελίδα στην καριέρα του…φλερτάρει ο 26χρονος επιθετικός της Γιαγκελόνια. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Μένει, μέχρι να φύγει ο Αφιμίκο Πουλούλου στην Γιαγκελόνια. Ο Κονγκολέζος επιθετικός και περυσινός πρώτος σκόρερ του Conference League είχε βρεθεί στο «ραντάρ» του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Εσχάτως δεν προτίθεται να επεκτείνει το συμβόλαιό του που λήγει το προσεχές καλοκαίρι και σύμφωνα με τα πολωνικά media, δύο είναι τα κλαμπ που εκδηλώνουν το πιο «ζεστό» ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Η Πάφος και η Βίντζεβ Λοτζ βρίσκονται στο κυνήγι της μεταγραφής του κι όπως σημειώνουν τα σχετικά ρεπορτάζ, η Γιαγκελόνια θα επιλέξει να χάσει τον πρώτο σκόρερ της στο φετινό χειμερινό παζάρι ώστε να εξοικονομήσει κάποια χρήματα.

Ο 26χρονος επιθετικός έπειτα από τα 21 γκολ σε 53 παιχνίδια την περασμένη χρονιά, την τρέχουσα σεζόν μετράει 13 γκολ σε 29 αγώνες.