Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στην «OPAP Arena» κι έβαλε δύσκολα στην ΑΕΚ, όμως η Ένωση «γύρισε» ακόμα ένα ματς (2-1) και... σκαρφάλωσε στη κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω της Ολυμπιακό (-1) και ΠΑΟΚ (-2).

Για ακόμα ένα -κρύο- βράδυ, η Νέα Φιλαδέλφεια γέμισε στα όρια του sold out. Οι Κρητικοί έδειξαν τολμηρές διαθέσεις εξαρχής, με τον Χρήστο Κόντη να χρησιμοποιεί τη... συνταγή της Κραϊόβα (σ.σ. τριάδα στην άμυνα), ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς στερήθηκε τον τιμωρημένο Πινέδα και έπρεπε να δει πως θα λειτουργήσουν οι «κιτρινόμαυροι». Μόλις στο 2', ο Νους έφυγε στην πλάτη της άμυνας, έκανε το γύρισμα από τα δεξιά παρά την πίεση του Βίντα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Στρακόσα και ο Σαλσέδο πέτυχε το 0-1 σε κενή εστία! Δυο λεπτά αργότερα, ο Ιταλός φορ έφυγε στην «κόντρα», όμως σούταρε άστοχα.



Στο 10' ο Γιόβιτς σκόραρε σε ανυπεράσπιστη εστία μετά την προσπάθεια του Μαρίν, όμως η σύγκρουση του Ρουμάνου μέσου με τον Λίλο άφησε στο έδαφος τον νεαρό τερματοφύλακα με πόνο στο κεφάλι. Έτσι, το VAR ακύρωσε το τέρμα ως επιθετικό φάουλ, φέρνοντας εκνευρισμό στον κόσμο της ΑΕΚ. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν, επίσης, με τον Νους στο 15' και το 18', ενώ στο 21' ο Σενγκέλια που πέρασε ως αλλαγή αντί του τραυματία Φούντα, τράνταξε με σουτ τα δοκάρια του Στρακόσα, σε μια σπουδαία στιγμή. Ο ρυθμός ήταν ξέφρενος ως το 25'. Στο 28' ο Λίλο σταμάτησε εντυπωσιακά τον Καλοσκάμη και στο 44' το σουτ του Ζοάο Μάριο κατέληξε κόρνερ. Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Πενράις κέρδισε πέναλτι από τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, όμως η εκτέλεση του Γιόβιτς ήταν κακή, προς το «Γ» ξανά και κατέληξε άουτ, βάζοντας «στοπ» στο σερί του από την «άσπρη βούλα».



Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, ο Μάρκο Νίκολιτς έφερε στο παιχνίδι τους Μάνταλο και Κοϊτά, οι Γκρούγιτς και Καλοσκάμης αποσύρθηκαν και η ΑΕΚ ανέβασε κατακόρυφα την έντασή της. Δυο λεπτά μετά τη σέντρα στο δεύτερο μέρος, ο Μάνταλος «σέρβιρε» για τον Γιόβιτς που σκόραρε εκ νέου, όμως το ημιαυτόματο οφσάιντ έδειξε πως ήταν εκτεθειμένος, διατηρώντας το 0-1. Η... λύτρωση για τον «Δικέφαλο» ήλθε στο 54' από τον Λιούμπισιτς, ο οποίος πήρε το «ριμπάουντ» με το κεφάλι στην ασταθή επέμβαση του Λίλο στο σουτ του Κοϊτά και ο Αυστροκροάτης χρίστηκε σκόρερ για τρίτο σερί αγώνα, φθάνοντας τα τέσσερα γκολ. Αξίζει να σημειωθεί πως και αυτό το γκολ ελέγχθηκε στο VAR, καθώς οι Κρητικοί ζήτησαν φάουλ στην εκκίνηση της φάσης, αλλά το 1-1 ήταν γεγονός.



Ακολούθησε ένα κενό διάστημα χωρίς ευκαιρίες, όμως η Ένωση ήταν στο προσκήνιο, έχοντας περικυκλώσει τον ΟΦΗ. Στο 64' υπενθύμισε γιατί οι στατικές φάσεις είναι από τα βασικά ατού της, όταν ο Μαρίν εκτέλεσε το κόρνερ, Βίντα και Γιόβιτς πήδηξαν μαζί και ο Σέρβος επιθετικός διαμόρφωσε με κεφαλιά την ανατροπή για το 2-1, πανηγυρίζοντας με... στυλ και εκφράζοντας σαρκαστικά τα παράπονά του για το γεγονός ότι του ακυρώθηκαν -σωστά- δυο γκολ νωρίτερα. Το VAR επενέβη εκ νέου, το γκολ μέτρησε κανονικά και οι «κιτρινόμαυροι» έριξαν το τέμπο, διαχειριζόμενοι το ματς και τις δυνάμεις τους.



Στο 73' απείλησε και ο Μάνταλος, με την μπάλα να περνά άουτ. Ο Χρήστος Κόντης φρέσκαρε την ενδεκάδα στο 78' και αυτό έδωσε... φτερά στον ΟΦΗ που επιχείρησε να κάνει τη «ζημιά», παίρνοντας σημαντικά μέτρα στο χορτάρι. Στο 87' ο Σαλσέδο δοκίμασε ένα σουτ που πέρασε εκτός, «απάντησε» ο Κουτέσα στις καθυστερήσεις με την ίδια κατάληξη, ενώ στην τελευταία επικίνδυνη κατάσταση ο Στρακόσα μπλόκαρε σε δυο χρόνους και στη γραμμή την κεφαλιά του Ράκονιατς, «κλειδώνοντας» το τελικό 2-1.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-2-3-1): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Γκρούγιτς (46' Μάνταλος), Μαρίν, Λιούμπισιτς (86' Ελίασον), Καλοσκάμης (46' Κοϊτά), Ζοάο Μάριο (78' Κουτέσα), Γιόβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης / 3-5-2): Λίλο, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (78' Λέουις), Γκονζάλεθ (89' Ράκονιατς), Αποστολάκης, Καραχάλιος (78' Μπαΐνοβιτς), Ανδρούτσος, Νους (78' Νέιρα), Φούντας (14' λ.τρ. Σενγκέλια), Σαλσέδο.