Οι Γερμανοί δεν τους κάνουν, μόνο οι Ευαγγέλου είναι καλοί…

«Να κάνετε ομάδα να νικάτε και τη διαιτησία», έλεγαν κάποτε από τον Ολυμπιακό και η Κηφισιά το πέτυχε, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν αποτελεί τεράστια πληγή για την ελληνική διαιτησία.

Αυτή τη φορά δεν προερχόταν από ευρωπαϊκό ματς για να έχει δικαιολογία στην κακή εμφάνιση. Ούτε είχε Γερμανό ή γενικά ξένο διαιτητή. Με τη σφυρίχτρα ήταν ο Ευαγγέλου. Στο VAR ο Κουμπαράκης. Εγγύηση απόδοσης στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ προηγήθηκε με πέναλτι ενώ όλα τα ριπλέι δείχνουν πως ο αμυντικός έδιωξε τη μπάλα. Ο Παντελίδης ισοφάρισε και με το που πήγε το ματς στις καθυστερήσεις, αποβλήθηκε. Η διαιτησία έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό και αριθμητικό πλεονέκτημα. Σωστά; Σωστά!

Επειδή δεν ήταν αρκετό όμως, είχαμε και ρεκόρ καθυστερήσεων. Λίγο ακόμη και θα παιζόταν ένα ημίχρονο παράτασης στο Φάληρο, ευτυχώς αποφεύχθηκε τελευταία στιγμή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, με παλικαρίσιο τρόπο η Κηφισιά κράτησε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα γι’ αυτή. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έφυγε με το 1-1, αναγκάζοντας τον Ολυμπιακό να κάνει… ξινισμένες διακοπές με δεύτερη σερί ισοπαλία στο πρωτάθλημα.

Το ίδιο το αποτέλεσμα όμως, δεν πρέπει να κρύψει την πραγματικότητα. Την απόδοση του διαιτητικού τιμ δηλαδή. Κυρίως του Ευαγγέλου, ο οποίος πιστοποίησε το γιατί θέλει Έλληνες ρέφερι ο Ολυμπιακός. Γιατί έχει μόνιμα πρόβλημα με όποιον ξένο ορίζεται. Ειδικά με τους Γερμανούς, καθώς θεωρούν πως… θέλουν το κακό τους. Ενώ οι Έλληνες είναι πραγματική εγγύηση όπως φάνηκε και σε αυτό το ματς.

Απέναντι στον Άρη στήθηκε ολόκληρη επικοινωνιακή επιχείρηση για να φανεί πόσο δυσαρεστημένοι είναι όλοι στον Ολυμπιακό. Υπήρξε και ανακοίνωση κατά του Λανουά, της ΕΠΟ, των ξένων διαιτητών. Κι όλα αυτά για ένα κόρνερ στο 1ο λεπτό και ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Σκάνδαλο! Τώρα προφανώς το πέναλτι και τα 11 λεπτά καθυστερήσεων, θα ήταν η… κακή στιγμή. Γιατί με αυτή την οικτρή διαιτησία, ήρθε η πρώτη γκέλα των «ερυθρόλευκων» στην έδρα τους και η πρώτη γκέλα με Έλληνα διαιτητή.

Ο Στεφάν Λανουά πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα. Καθώς είναι προφανές πως οι «φωνές», είχαν στόχο. Προτίμηση σε Έλληνες διαιτητές και όχι σε… Βορειοελλαδίτες λες και είναι… λεπροί.

Ο Άγγελος Ευαγγέλου είναι Έλληνας και από το σύνδεσμο της Αθήνας. Υπέδειξε πέναλτι που ξυπνά άσχημες μνήμες, απέβαλλε παίκτη της Κηφισιάς, ενώ υπήρξε φόβος πως με τις καθυστερήσεις που υπέδειξε θα χρειαζόταν να γίνει ρεβεγιόν στο γήπεδο.

Στο τέλος μάλιστα τα άκουσε από τον Μεντιλίμπαρ που ζήτησε 20 λεπτά καθυστερήσεις (!) και από τον… Μπιανκόν που αυθόρμητα βγήκε να ζητάει ένα πέναλτι και να μας πει ότι ο διαιτητής ήταν ο 12ος παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας.

Μεγάλο αποτέλεσμα της Κηφισιάς και πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθειά της. Σε ένα πρωτάθλημα που είναι… ορθάνοιχτο όμως, ο προβληματισμός για την διαιτησία του ματς πρέπει να είναι έντονος γιατί πλέον οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.