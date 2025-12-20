Βαθμολογία Super League: Δεύτερη σερί γκέλα για Ολυμπιακό και... «φωτιά» στην κορυφή!

Με την δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία τους (1-1 με την Κηφισιά), οι ερυθρόλευκοι κινδυνεύουν να πέσουν από την κορυφή στην χειμερινή διακοπή.

Χριστούγεννα στην κορυφή θα έχει την ευκαιρία να κάνει η ΑΕΚ σε περίπτωση που κερδίσει εντός έδρας τον ΟΦΗ.

Ο Ολυμπιακός κόλλησε στο 1-1 με την Κηφισιά και πλέον βρίσκεται στο +2 από την Ένωση και στο +4 από τον ΠΑΟΚ, έχοντας παιχνίδι περισσότερο.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 15η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός 15 36 31-8 2. AEK 14 34 24-10 3. ΠΑΟΚ 14 32 29-12 4. Λεβαδειακός 14 25 34-17 5. Βόλος ΝΠΣ 15 25 18-18 6. Παναθηναϊκός 13 22 21-15 7. Άρης 15 20 13-16 8. Κηφισιά 15 18 22-23 9. Παναιτωλικός 15 15 14-24 10. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 15 13 15-19 11. Ατρόμητος 14 12 14-20 12. ΟΦΗ 13 12 14-25 13. ΑΕΛ Novibet 14 8 13-27 14. Πανσερραϊκός 14 5 7-35

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

Η 15η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις:

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

17:30: ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος

19:30: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

21:00: ΑΕΚ - ΟΦΗ

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

18:00: Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός