Βαθμολογία Super League: Δεύτερη σερί γκέλα για Ολυμπιακό και... «φωτιά» στην κορυφή!

Χριστούγεννα στην κορυφή θα έχει την ευκαιρία να κάνει η ΑΕΚ σε περίπτωση που κερδίσει εντός έδρας τον ΟΦΗ.
Ο Ολυμπιακός κόλλησε στο 1-1 με την Κηφισιά και πλέον βρίσκεται στο +2 από την Ένωση και στο +4 από τον ΠΑΟΚ, έχοντας παιχνίδι περισσότερο.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 15η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. Ολυμπιακός
|15
|36
|31-8
|2. AEK
|14
|34
|24-10
|3. ΠΑΟΚ
|14
|32
|29-12
|4. Λεβαδειακός
|14
|25
|34-17
|5. Βόλος ΝΠΣ
|15
|25
|18-18
|6. Παναθηναϊκός
|13
|22
|21-15
|7. Άρης
|15
|20
|13-16
|8. Κηφισιά
|15
|18
|22-23
|9. Παναιτωλικός
|15
|15
|14-24
|10. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
|15
|13
|15-19
|11. Ατρόμητος
|14
|12
|14-20
|12. ΟΦΗ
|13
|12
|14-25
|13. ΑΕΛ Novibet
|14
|8
|13-27
|14. Πανσερραϊκός
|14
|5
|7-35
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
Η 15η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις:
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
17:30: ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος
19:30: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
21:00: ΑΕΚ - ΟΦΗ
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
18:00: Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός