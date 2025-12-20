Για την 17η αγωνιστική της Premier League η Τσέλσι γλίτωσε τα χειρότερα στο Νιούκασλ φεύγοντας από εκεί με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2).

Οι «Ανθρακωρύχοι» πήγαν να κάνουν ζημιά στην Τσέλσι, όμως άφησαν ένα ημίχρονο να πάει χαμένο και έτσι οι Λονδρέζοι βρήκαν την ευκαιρία να μην φύγουν εντελώς χαμένη από την επίσκεψη τους στο Σεντ Τζέιμς Παρκ.

Ο αγώνας

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τον αγώνα η Νιούκαστλ, αφού μόλις στο 4' ο Γκόρντον έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, ο Σάντσεζ απέκρουσε, όμως ο Βόλτεμαντε πήρε το ριμπάουντ και με tap in έκανε το 1-0.

Η Τσέλσι πάλεψε να συνέλθει από το σοκ του γρήγορου γκολ που δέχτηκε και ανέβασε τις γραμμές της για να να βρει την ισοφάριση, όμως ο Βόλτεμαντε την χτύπησε για δεύτερη φορά στο 20', όταν πήρε την πάσα από τον Γκόρντον και από το ύψος του πέναλτι έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Το σύνολο του Μαρέσκα επιχείρησε με κάποια σουτ να μειώσει στο σκορ, αλλά κανένα δεν είχε κατάληξη προς την εστία του Ράμσντειλ ο οποίος ήταν περισσότερο θεατής στο πρώτο ημίχρονο.

Με την έναρξη του δευτέρου σαρανταπενταλέπτου, η Τσέλσι βρήκε αυτό που έψαχνε. Στο 49' ο Τζέιμς με ένα δυνατό σουτ σε απευθείας εκτέλεση φάουλ αρκετά μακριά από την περιοχή, έκανε το 2-1 και έσωσε στην ομάδα του την ψυχολογία να μπει ξανά στο παιχνίδι.

Έκτοτε οι «Μπλε» ανέβασαν το πρέσινγκ τους για να φτάσουν στην ισοφάριση, κάνοντας συνεχώς σουτ για να βρουν δίχτυα. Εντέλει ο Πέδρο ήταν εκείνος που στο 66' έκανε το 2-2, όταν ο Σάντσεζ έστειλε την μπάλα συστημένη από την εστία του στον συμπαίκτη του και εκείνος με την σειρά του την έβαλε στην εστία του Ράμσντειλ.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν με σκοπό να βρουν το γκολ της νίκης το οποίο ωστόσο δεν ήρθε, με την Τσέλσι να γλυτώνει το στραβοπάτημα και να παίρνει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ πηγές στους 29 βαθμούς και στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ από την άλλη η Νιούκαστλ ανέβηκε 11η με 23 πόντους.