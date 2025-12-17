Σκοράρει ο Μλαντένοβιτς και 1-0 ο Παναθηναϊκός στην Καβάλα (vid)

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στην Καβάλα, με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς να σκοράρει με το δεξί, έπειτα από σέντρα του Πάντοβιτς στην περιοχή.

Δείτε το γκολ: