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Σκοράρει ο Μλαντένοβιτς και 1-0 ο Παναθηναϊκός στην Καβάλα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στην Καβάλα, με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς να σκοράρει με το δεξί, έπειτα από σέντρα του Πάντοβιτς στην περιοχή.

Δείτε το γκολ:

Σκοράρει ο Μλαντένοβιτς και 1-0 ο Παναθηναϊκός στην Καβάλα (vid)