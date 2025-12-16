Αντεγέμι: Θέλει να φύγει από τη Ντόρτμουντ για χάρη της κοπέλας του

Ο Καρίμ Αντεγέμι φαίνεται να σκέφτεται σοβαρά την αποχώρησή του από τη Ντόρτμουντ, όχι για ποδοσφαιρικούς λόγους, αλλά λόγω προσωπικής ζωής.

Ο Γερμανός φορ ενημέρωσε τη διοίκηση της Ντόρτμουντ πως επιθυμεί να βρει νέα ομάδα, καθώς η επιθυμία της συντρόφου του να ζήσει σε άλλη πόλη έχει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Αντεγέμι άλλαξε τον ατζέντη του και ξεκίνησε επαναδιαπραγμάτευση του συμβολαίου του, με στόχο να βρεθεί η κατάλληλη λύση που θα του επιτρέψει να αποχωρήσει από τους Βεστφαλούς.

Μένει να φανεί αν η αποχώρησή του θα πραγματοποιηθεί κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, με τον 23χρονο επιθετικό να μετρά φέτος 21 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.