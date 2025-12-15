Πανσερραϊκός: Ανοιχτό κανάλι και… οσμές deal με τον Χοακίν Τόρες!

Το SDNA έχει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό (άλλοτε παίκτη του Βόλου) και την ομάδα των Σερρών.

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο Πανσερραϊκός. Η ομάδα των Σερρών είναι ουραγός έπειτα από αγωνιστικό δρόμο 14 αγωνιστικών στη Super League.

Η ενίσχυση του ρόστερ απ΄το παζάρι του Ιανουαρίου κρίνεται επιτακτική ανάγκη στην προσπάθεια ανάκαμψης και διεκδίκησης της παραμονή στη «μεγάλη» – κατηγορία.

Φυσικά για να μπορέσει να βάλει νέο…αίμα στο έμψυχο δυναμικό, θα πρέπει να ξεπεραστεί το ΒΑΝ της FIFA για κάτι που δεν σχετίζεται με την σημερινή ΠΑΕ κι αφορά παλαιότερη οφειλή προς την Ραντνίτσκι στο πλαίσιο της μεταγραφής του Ντούσαν Στέβιτς.

Από την στιγμή που…καθαρίσει απ΄το BAN, τότε σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, η πρώτη μεταγραφική κίνηση είναι πολύ πιθανόν να ακούει στο όνομα, Χοακίν Τόρες.

Ο Αργεντινός εξτρέμ αγωνίζεται στην Αμαζόνας (β΄κατηγορία της Βραζιλίας) ενώ την σεζόν 2019-20 έπαιξε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Βόλου (27 συμμετοχές – 5 γκολ – 2 ασίστ) ως δανεικός από την Νιούελς Ολντ Μπόις.

Μετά τον ένα χρόνο της θητείας στη χώρα μας επέστρεψε στην Αργεντινή κι ακολούθως έπαιξε στις ΗΠΑ (Μόντρεαλ, Φιλαδέλφεια), στη Χιλή (Ουνιβερσιτάντ Κατόλικα) κι από τον περασμένο Μάιο στη Βραζιλία.

Ο Πανσερραϊκός διατηρεί ανοιχτή – γραμμή με τον 28χρονο Τόρες και υπάρχει αμοιβαία διάθεση για τη μεταξύ τους συνεργασία.