Κάλεσμα από τις Λέσχες Οπαδών ΟΦΗ για το Super Cup

Οι Λέσχες Οπαδών του ΟΦΗ καλούν όλο το νησί να δώσει βροντερό «παρών» στη μεγάλη συγκέντρωση πριν από τον τελικό του Super Cup, με στόχο να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα αντάξια της ιστορίας του συλλόγου και της περίστασης.

Στο μήνυμά τους οι οργανωμένοι τονίζουν ότι τα 100 χρόνια του ΟΦΗ αποτελούν αφορμή για ενότητα και δύναμη, ενώ το Σάββατο 03/01 -ημέρα διεξαγωγής του Super Cup- θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για όλη την Κρήτη.

Όπως υπογραμμίζουν, ολόκληρος ο νομός, κάθε πόλη, κάθε χωριό και κάθε περιοχή ετοιμάζονται να πάρουν μέρος στη μεγαλύτερη ίσως προ-αγωνιστική συγκέντρωση της χρονιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – SUPER CUP 2025

«100 χρόνια ΟΦΗ — συνεχίζουμε ενωμένοι και δυνατοί για το επόμενο μεγάλο ραντεβού μας. Το Σάββατο 03/01, ημέρα διεξαγωγής του Super Cup, δίνουμε όλοι το παρών στη μεγάλη μας συγκέντρωση.

Όλος ο νομός και όλο το νησί γιορτάζει. Κάθε περιοχή, κάθε χωριό, κάθε πόλη, όλοι μαζί ξεκινάμε από κάθε μεριά του νησιού και της πόλης μας και δίνουμε ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας λίγες ώρες πριν τη σέντρα, μεσημέρι, στις 12:00, για να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα που μόνο εμείς ξέρουμε.

Από εκεί, θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το Παγκρήτιο Στάδιο, για να συνοδεύσουμε την ομάδα μας όπως της αξίζει – με παλμό, πάθος και πίστη.

Όλοι εκεί, όλοι μαζί!

ΖΗΤΩ ο ΟΦΗ, ζήτω η ΚΡΗΤΗ!