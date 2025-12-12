Κηφισιά: Με Βιφιαφάνες κόντρα στον Αστέρα Aktor - Εκτός ο Εμπό

Στον Λούκας Βιγιαφάνες μπορεί να υπολογίζει ξανά ο Σεμπάστιαν Λέτο, με τον Αργεντίνο να επιστρέφει στην αποστολή της Κηφισιάς ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα.

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Aktor για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League (13/12, 20:00).



Ο Λούκας Βιγιαφάνιες είναι ξανά διαθέσιμος για τον Σεμπάστιαν Λέτο, μετά το κάταγμα στο ζυγωματικό που υπέστη στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις 9 Νοεμβρίου, ενώ εκτός εμεινε ο Εμπό.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς:



Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρεζ, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Μούσιολικ, Χριστόπουλος.