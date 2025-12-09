Με Μπάλντε στο «δέκα» και Ντούνγκα στα εξτρέμ η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λέγκια

Με τον Μαχαμαντού Μπάλντε στο «δέκα» και τον Έντι Ντούνγκα στα εξτρέμ θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Λέγκια (17:30) στο γήπεδο της Τούμπας.

Το όνειρο των «αετόπουλων» παίρνει... σάρκα και οστά, καθώς σε λίγη ώρα υποδέχονται στην Τούμπα την πολωνική Λέγκια Βαρσοβίας για τη ρεβάνς του 3ου γύρου του Youth League.

Ο Πέτρος Τσιαπακίδης επέλεξε τον Στάθη Μπελερή να βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, με τους Κοσίδη-Μπαταούλα δίδυμο στα στόπερ -το αχώριστο δίδυμο-, τον Τσιότα στο δεξί άκρο και τον Πολυκράτη στ΄αριστερά. Ο Γκιόκα τελικά θα βρεθεί στο «πλευρό» του Μαξ Σνάουτσνερ στα χαφ.

Ο Μπάλντε θα αγωνιστεί στο «δέκα» πίσω από τον Πασχάλη Στύλο, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης ο Ντούνγκα στ΄αριστερά και ο Τσιφούτης στα δεξιά αντίστοιχα.

Για τη φιλοξενούμενη Λέγκια, ο Μπιεντούγκα θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Κοσλόρεκ, Λεσζίνσκι και Λαουρίν να συνθέτουν την τριάδα της άμυνας. Στα «πλευρά» θα αγωνιστούν οι Τσογιέσκι και Μικάνοβιτς, στα χαφ οι Μόζιε Ρουζκίεβιτς, ενώ η τριάδα μεσοεπιθετικά αποτελείται από τους Κόβατσικ, Σαλέτρα και Μίζερα.

