Οι «Αταίριαστοι» ζήτησαν πρόστιμα για Μλαντένοβιτς-Τετέ και όλο τον Παναθηναϊκό!

Η νέα γκέλα του Παναθηναϊκού στη Λάρισα δεν έμεινε ασχολίαστη στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, "Αταίριαστοι".

Με μοιραίους τους Μλαντένοβιτς και Τετέ, όπου ο μεν Σέρβος μπακ ευθύνεται και για τα δύο γκολ της ΑΕΛ, ενώ ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έχασε το... άχαστο και το ακόμη χειρότερο δεν έδωσε στον αμαρκάριστο Ντέσερς για να σιγουρέψει το διπλό των Πρασίνων, ο Παναθηναϊκός άφησε ακόμη δύο βαθμούς στον κάμπο.

Ο Χρήστος Κούτρας σχολίασε χιουμοριστικά την γκέλα του Τριφυλλιού στην εκπομπή "Αταίριαστοι" του ΣΚΑΪ, ζητώντας ξεχωριστά πρόστιμα για τους δύο παίκτες της ομάδας, αλλά και σε ολόκληρη την ομάδα του Παναθηναϊκού για την εμφάνισή της.

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