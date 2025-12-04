Άρης: Συνάντηση Καρυπίδη με τον νέο πρόεδρο του ΑΣ, Σίμο Αϊβαζίδη

Ο Θόδωρος Καρυπίδης συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο του ΑΣ Άρη, Σίμο Αϊβαζίδη

Νέα εποχή στον Ερασιτέχνη Άρη, με τον Σίμο Αϊβαζίδη να αναλαμβάνει την "μητέρα" του συλλόγου και τις επαφές με τα τμήματα να παίρνουν σειρά. Αναφορικά με την ΠΑΕ Άρης, ο κ. Αϊβαζίδης είχε συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος βρέθηκε τις τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη για τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ και είχε την ευκαιρία να καλωσορίσει με τη σειρά του τον νέο πρόεδρο του ΑΣ.

Το μήνυμα που προέκυψε μετά το πέρας της συνάντησης ήταν πως αρχίζει μια νέα εποχή στις σχέσεις και τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Ο Θόδωρος Καρυπίδης, μεταξύ άλλων, ανέφερε στο νέο πρόεδρο του Ερασιτέχνη:

«Θα έχουμε εποικοδομητική συνεργασία με τη νέα διοίκηση του ΑΣ. Η ΠΑΕ θα βοηθήσει στη νέα προσπάθεια, η οποία αποτελείται από πολύ αξιόλογα άτομα. Μαζί θα δουλέψουμε για να δημιουργήσουμε έσοδα για τον ΑΣ. Ξεκινάει μια νέα εποχή για τις σχέσεις μας και τη συνεργασία μας. Μας ενδιαφέρει όλα τα τμήματα να είναι δυνατά και να πρωταγωνιστούν».

Από την πλευρά του, ο Σίμος Αϊβαζίδης υπογράμμισε:

«Θα έχουμε μια συνεργασία που θα βοηθήσει συνολικά τον Άρη. Όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη και ο ΑΣ με την ΠΑΕ θα δουλέψουν μαζί για το καλό του συλλόγου».