Σέφιλντ Γουένσντεϊ: Νέος υποψήφιος ιδιοκτήτης ο Μάικ Άσλεϊ

Μια ακόμη ομάδα της Αγγλίας αναμένεται να αλλάξει ιδιοκτησία και διεκδικείται από τον Βρετανό επιχειρηματία, Μάικλ Ασλεϊ, αλλά και από επιχειρηματικό όμιλο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για τη Σέφιλντ Γουένστεϊ, η οποία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Talksport» αναμένεται να περάσει σε αλλαγή ιδιοκτησίας και διεκδικείται από αμερικανικό επενδυτικό σχήμα, στο οποίο ηγείται ο επιχειρηματίας Τζον ΜακΕβόι, αλλά και από τον Ασλεϊ, που ήταν από το 2007 μέχρι το 2021 στην προεδρία της Νιούκαστλ.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Ασλεϊ προσφέρει 20 εκατ. λίρες για ν' αγοράσει την πλειοψηφία των μετοχών της ομάδας, που αγωνίζεται στην Championship, ενώ ο ΜακΕβόι έχει καταθέσει πρόταση 30 εκατ. λίρες και υπόσχεται πως θα επενδύσει άλλα 100 εκατ. λίρες τα επόμενα τρία χρόνια με στόχο την άνοδο της στην Premier League.

Να σημειωθεί πως η ομάδα, που ιδρύθηκε πριν 158 χρόνια, τιμωρήθηκε με αφαίρεση έξι βαθμών με άμεση ισχύ για πολλαπλές παραβιάσεις των κανονισμών της EFL (φούτμπολ λιγκ) σχετικά με τις υποχρεώσεις πληρωμής. Ο πρώην ιδιοκτήτης των «κουκουβάγιων», Ντέιφον Τσανσίρι, έχει, επίσης, τιμωρηθεί με απαγόρευση να είναι ιδιοκτήτης ή διευθυντής οποιασδήποτε ομάδας της EFL για τα επόμενα τρία χρόνια. Η αγγλική λίγκα είχε κατηγορήσει τη Σέφιλντ τον περασμένο Ιούνιο για πολλαπλές παραβιάσεις των κανονισμών, αφού δεν χρωστούσε μισθούς των παικτών της.

