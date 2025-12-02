Ο Ελ Κααμπί ισοφάρισε τον Μασούρα με 45 γκολ στη Super League

Το 45ο του γκολ στη Super League σημείωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τους Ερυθρόλευκους.

Με το γκολ του απέναντι στον Παναιτωλικό ανέβηκε ακόμη περισσότερο στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει με τα χρώματα του Ολυμπιακού, όπως καταγράφει η επίσημη σελίδα της Super League.

Πλέον βρίσκεται στην 22η θέση των σκόρερ όλων των εποχών για τους Ερυθρόλευκους στο πρωτάθλημα μαζί με τον Γιώργο Μασούρα και μπροστά του είναι ο Πέτρος Καραβίτης και ο Όλεγκ Προτάσοφ με 49 τέρματα.

Παράλληλα αυτό ήταν το 72ο γκολ του σε όλες τις διοργανώσεις και βρίσκεται στην 21η θέση μαζί με τον Βασίλη Καραπιάλη, ενώ μπροστά του, στην 20η θέση είναι ο Κώστας Πολυχρονίου με 74 τέρματα.