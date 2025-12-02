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Νέα αφαίρεση έξι βαθμών στη Σέφιλντ Γουένσντεϊ λόγω χρεών

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ, ένας από τους παλαιότερους συλλόγους της Αγγλίας, τιμωρήθηκε με αφαίρεση έξι βαθμών για παραβίαση των κανόνων της αγγλικής λίγκας σχετικά με τις υποχρεώσεις πληρωμής.

Η ομάδα της Championship τιμωρήθηκε με αφαίρεση 12 βαθμών τον Οκτώβριο, μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών προβλημάτων. Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ έχει πλέον μείον 10 βαθμούς και βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, 23 λιγότερους από την -23η- προτελευταία Νόριτς Σίτι.

«Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ  τιμωρείται με αφαίρεση έξι βαθμών με άμεση ισχύ για πολλαπλές παραβιάσεις των κανονισμών της EFL σχετικά με τις υποχρεώσεις πληρωμής», ανέφερε η EFL σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι δεν θα ζητήσει περαιτέρω αφαιρέσεις βαθμών.

Ο πρώην ιδιοκτήτης της ομάδας, Ντέιφον Τσανσίρι, έχει επίσης τιμωρηθεί με απαγόρευση να είναι ιδιοκτήτης ή διευθυντής οποιασδήποτε ομάδας της EFL για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η EFL είχε απαγγείλει κατηγορίες στην Σέφιλντ Γουένσντειϊ τον Ιούνιο για πολλαπλές παραβιάσεις των κανονισμών, αφού δεν κατέβαλε τους μισθούς των παικτών εγκαίρως.

Νέα αφαίρεση έξι βαθμών στη Σέφιλντ Γουένσντεϊ λόγω χρεών