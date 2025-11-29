Ένα γκολ του Λέαο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετό να δώσει τους τρεις βαθμούς στην Μίλαν εναντίον των Λατσιάλι (1-0).

Μίλαν και Λάτσιο συναντήθηκαν για την 13η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, με την πρώτη να βγαίνει νικήτρια και να μπαίνει σε θέση οδηγού στην βαθμολογία.

Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με την κατοχή να είναι μοιρασμένη, όπως και οι ευκαιρίες,όμως καμια τους δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα στα σουτ που επιχείρησε.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Μίλαν, άνοιξε γρήγορα το σκορ, όταν ο Λέαο πήρε την πάσα από τον Τομόρι και στο 51' έκανε το 1-0.

Έκτοτε η Λάτσιο προσπάθησε να βρει απάντηση, πήρε την κατοχή υπέρ της, αλλά οι Μιλανέζοι έκαναν συχνές επισκέψεις στην αντίπαλη περιοχή, έχοντας σωρεία από σουτ, τα οποία όμως δεν έβρισκαν στόχο.

Στα τελευταία του αγώνα, η Μίλαν είδε την Λάτσιο να ανεβάζει στροφές ψάχνοντας την ισοπαλία, όμως έδειξε πως είχε την ψυχραιμία να αντέξει στο πρεσινγκ.

Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο ρεφερι αρχικώς καταλόγισε πέναλτι εις βάρος της Μίλαν, αλλά μετά από πεντάλεπτη χρήση VAR πήρε πίσω την απόφαση του

Η Μίλαν με το σφύριγμα της λήξης κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης που προσωρινά την έβαλαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 28 πόντους. Από την άλλη η Λάτσιο έμεινε στους 18 βαθμούς και την 8η θέση.