Ένα γκολ του Χιμένες στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισε στους ροχιμπλάνκος την μεγάλη νίκη επί της Ίντερ με 2-1!

Δεν είναι η καλύτερη περίοδος για την Ίντερ. Ακόμα και όταν παίζει καλά, ακόμα και όταν αξίζει κάτι παραπάνω, το ποδόσφαιρο την τιμωρεί με τον πιο σκληρό τρόπο.

Η ήττα στην Μαδρίτη από την Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1 έρχεται με γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον πιο... ακίνδυνο επιθετικά παίκτη τον Χοσέ Μαρία Χιμένες.

Ακόμα και το πρώτο γκολ των Ισπανών στο 9ο λεπτό από τον Χουλιάν Άλβαρες έρχεται μετά από on field review, σε μία φάση που ενδέχεται να υπήρχε χέρι από τον Μπαένα λίγο πριν την τελικά πάσα.

Με πρωταγωνιστή τον Ντιμάρκο, η Ίντερ σπατάλησε ουκ ολίγες καθαρές ευκαιρίες και παρότι ισοφάρισε με τον Ζιελίνσκι στο ξεκίνημα της επανάληψης (54', 1-1), έφυγε από το "Μετροπολιτάνο" με τα χέρια αδειανά, στην πρώτη της φετινή ήττα στην League phase του Champions League.