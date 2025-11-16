Νέα απώλεια βαθμών για την Athens Kallithea

Το «Σίτι» αιφνιδίασε και προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό με τον Κουιρουκίδη, για να ισοφαρίσει στο φινάλε του ημιχρόνου ο Βασιλόγιαννης, ο οποίος στη συνέχεια όμως ήταν «μοιραίος», καθώς αποβλήθηκε στο 68΄ και άφησε με δέκα παίκτες την Καλλιθέα, που έμεινε στο -9 από την πρωτοπόρο του Β΄ ομίλου Καλαμάτα.
Στην αναμέτρηση των ουραγών, η Ηλιούπολη επικράτησε στο Αργος 2-0 του Παναργειακού και αναπτέρωσε τις ελπίδες για παραμονή στην κατηγορία, αφήνοντας τον αντίπαλό της «κολλημένο» στην τελευταία θέση. Ο Μίγια άνοιξε το σκορ στο 29΄ με πέναλτι (στη φάση αυτή αποβλήθηκε από τους γηπεδούχους ο Ντιαλό) και ο Τσουμάνης στο 84΄ «σφράγισε» τη νίκη της αθηναϊκής ομάδας.
Νωρίτερα, η Ελλάς Σύρου επιβλήθηκε στην Ερμούπολη 4-1 των Χανίων και εδραιώθηκε στην έκτη θέση της κατάταξης. Οι νεοφώτιστοι προηγήθηκαν 2-0 στο ημίχρονο, με τέρματα των Κόλα (13΄) και Νίνο (29΄), η κρητική ομάδα μείωσε προσωρινά στο 51΄ με τον Σπιριντόνοβιτς, αλλά οι Γκέζος (68΄) και Λιούμης (82΄) έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των γηπεδούχων.
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου:
Μαρκό - Καλαμάτα 2-3 Ελλάς Σύρου - Χανιά 4-1 Παναργειακός - Ηλιούπολη 0-2 Athens Kallithea - Αιγάλεω 1-1 Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β΄ αναβολή
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 10 αγώνες)
1. Καλαμάτα 26
2. Πανιώνιος 21 -9αγ.
3. Athens Kallithea 17
4. Μαρκό 16
5. Ολυμπιακός Β΄ 13 -8αγ.
6. Ελλάς Σύρου 12
7. Αιγάλεω 10 -9αγ.
8. Ηλιούπολη 7
9. Χανιά 6
10. Παναργειακός 3