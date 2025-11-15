Κλήθηκε στην Εθνική Ανδρών ο Βήχος!

Ο Μάριος Βήχος κλήθηκε εκτάκτως από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική ομάδα.

Στην Εθνική κλήθηκε εκτάκτως ο Μάριος Βήχος, καθώς ο Δημήτρης Γιαννούλης ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στον δικέφαλο και βγήκε εκτός για την αναμέτρηση με την Σκωτία (21:45, Γ. Καραϊσκάκης).

Έτσι, με αυτόν τον τρόπο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιβραβεύει τον αριστερό μπακ του Λεβαδειακού για την πολύ καλή χρονιά που πραγματοποιεί με την ομάδα της Βοιωτίας.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Βήχος καλείται στην Εθνική και δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του με την «Γαλανόλευκη».

Μαλιστα, αυτή είναι μία επιβράβευση γενικά για την ομάδα του Λεβαδειακού, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας μετράει συνολικά 9 διεθνείς.