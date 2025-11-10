Βασικός παίκτης του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι πήγε σήμερα για… μπάσκετ! (vid)

Ο Ζαρουρί λατρεύει τον αθλητισμό και αποφάσισε σήμερα να ξεφύγει λίγο από το ντέρμπι με έναν ιδιόμορφο τρόπο καθώς πήγε για σουτάκια σε ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ!

Όταν ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής, τότε δεν καταλαβαίνεις ούτε από ρεπό, ούτε από τίποτα.

Ο Ανάς Ζαρουρί, εξτρέμ του Παναθηναϊκού που χτες ήταν βασικός στην μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μία ημέρα μετά το ντέρμπι, ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ είχε δώσει στους «πράσινους» ρεπό, επέλεξε να πάει σε ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ για σουτάκια. Κι απ' ό,τι φαίνεται κιόλας, το 'χει...

Παράλληλα, έστειλε και ένα μήνυμα στο οποίο αποτυπώνεται ουσιαστικά η νοοτροπία του.

Δείτε το βίντεο: