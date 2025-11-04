Σπανός: «Δεν ξέρει από ποδόσφαιρο ο Μονεμβασιώτης»!

Τη δική του απάντηση έδωσε ο Δημήτρης Σπανός μετά την απόλυση από τον Ηρακλή και τις δηλώσεις του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη.

Ο ισχυρός άνδρας του Γηραιού άφησε αιχμές κατά του τέως προπονητή της ομάδας μετά το διαζύγιο των δύο πλευρών, με τον Δημήτρη Σπανό να του απαντάει ότι... δεν ξέρει από ποδόσφαιρο, με δήλωσή του στο "mikriliga".

«Τι να απαντήσω, σε κάποιον που διώχνει έναν προπονητή που είναι πρώτος. Δεν μπορώ να μιλήσω με κάποιον που δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Καλό είναι ο κ. Μονεμβασιώτης να σταματήσει να μιλάει γιατί εκτίθεται!», ανέφερε.

Νωρίτερα ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης είχε πει στο Metropolis 95,5:

«Ο Σπανός έφυγε γιατί έχουμε απαιτήσεις, η ομάδα είναι μία από τις 6 κορυφαίες της Ελλάδας. Πήραμε έναν προπονητή, είχαμε απαιτήσεις καθώς είχε διπλάσιες απολαβές από τους άλλους προπονητές, το ρόστερ είχε 6πλάσιο μπάτζετ από τους ανταγωνιστές και περιμέναμε να αλλάξει κάτι. Είναι από τους κορυφαίους προπονητές στη δεύτερη κατηγορία, δεν ταίριαξε με την ομάδα, δεν τη βοήθησε στα κρίσιμα παιχνίδια.

Ο προπονητής έρχεται σε μία ομάδα γνωρίζοντας πως πρέπει να τη βγάλει κατηγορία, έδειξε ότι δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Κερδίζαμε και έκανε τις αλλαγές στο τέλος που είχαν κριθεί όλα. Δεν υπάρχει συναίσθημα, πρέπει να γίνουν αλλαγές για να μην χαθεί ο στόχος της ομάδας που είναι η άνοδος, δεν γίνεται η ομάδα να κάνει αλλαγές στο 80’.

Αν χρειαστεί θα αλλάξουμε… 30 προπονητές. Η έρευνα της UEFA δείχνει ότι στους 10 προπονητές, ένας είναι αυτός που τη βελτιώνει. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να δώσει χρόνο σε κανέναν προπονητή, είμαι διατεθειμένος να κάνουμε τα πάντα για να πετύχει η ομάδα τον στόχο της».