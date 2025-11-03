Ο Βασίλης Σπέρτος νέος τεχνικός της Εθνικής Γυναικών

Με την παρουσία του νέου προπονητή της Εθνικής Γυναικών, Βασίλη Σπέρτου, θα πραγματοποιηθεί στη Νιόν στις 04/11/2026 (14:00 ώρα Ελλάδας) η κλήρωση της Προκριματικής Φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η τελική φάση του οποίου θα γίνει στη Βραζιλία. Στη league C η Ελλάδα, οι όμιλοι θα καταρτιστούν χωριστά για κάθε μία από τις κατηγορίες (A, B, C), όπως αυτές προέκυψαν από το Women's Nations League 2025.

Ο κ. Σπέρτος ήταν από το καλοκαίρι του 2024 assistant coach της Εθνικής Παίδων (U17) και έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και στη γυναικεία ομάδα του Ατρομήτου Αθηνών.



Στη League A της προκριματικής φάσης μετέχουν 16 ομάδες, όσες και στη Β, ενώ η League C περιλαμβάνει 21 ομάδες. Οι αντίπαλοι της Εθνικής Γυναικών θαπροκύψουν από τις ακόλουθες ομάδες που επίσης συμμετέχουν στη League C:

Κύπρος, Κόσοβο, Αζερμπαϊτζάν, Νησιά Φερόε,Καζακστάν, Εσθονία, Λιθουανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Βόρειος Μακεδονία, Γεωργία, Ανδόρα, Λιχτενστάιν, Γιβραλτάρ.

Η Ελλάδα ανήκει στο Pot 1, το κορυφαίο της κατηγορίας, στο οποίο επίσης ανήκουν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Λευκορωσία και η Κροατία, με τις οποίες δεν θα κληρωθεί, καθώς οι πέντε αυτές ομάδες και η Εθνική θα είναι επικεφαλής ομίλων. Οι αγώνες των Women's European Qualifiers θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2026.



Οι 4 ομάδες που θα κατακτήσουν την πρώτη θέση στους ομίλους της League A θα προκριθούν απευθείας στην τελική φάση. Μετά τη ολοκλήρωση των ομίλων θα ακολουθήσουν play-offs για τα υπόλοιπα 7 εισιτήρια της ευρωπαϊκής ζώνης, ενώ μία ακόμη ομάδα θα προκριθεί από τα δηπειρωτικά play-offs της FIFA. Από τη League C στην οποία ανήκει η Ελλάδα θα πάρουν μέρος στα play-offs οι πρώτες και οι δύο καλύτερες δεύτερες των 6 ομίλων.