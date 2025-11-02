Ακόμα μία ήττα στη φετινή Serie A γνώρισε η Φιορεντίνα, αυτή τη φορά με 0-1 από την Λέτσε και έμεινε χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα έπειτα από 10 αγώνες. Πήρε ισοπαλία από την Τορίνο η Πίζα (2-2).

Συνεχίζονται τα τραγικά αποτελέσματα για τους Viola, που αυτή τη φορά υπέστησαν ντροπιαστική εντός έδρας ήττα με 0-1 από την Λέτσε και ο προπονητής, Στέφανο Πιόλι, είναι πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Το μοναδικό γκολ της συνάντησης πέτυχε ο Μέντον Μπερίσα στο 23’, ενώ στο Artemio Franchi η κατάσταση δεν ήταν ωραία, με τους τιφόζι να αποδοκιμάζουν έντονα για την εικόνα και τα αποτελέσματα της ομάδας του. Ολόκληρη την 3άδα στο κέντρο άλλαξε στο ημίχρονο ο Ιταλός τεχνικός και πλέον η ομάδα του έχει 4 ισοπαλίες σε 10 αγώνες.

Στο άλλο ματς που έγινε αυτή την ώρα, η Πίζα μετά το 2-2 με την Μίλαν πήρε βαθμό με το ίδιο αποτέλεσμα εκτός έδρας και με την Τορίνο και βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Στέφανο Μορέο πέτυχε και τα δύο γκολ των νεοφώτιστων, που προηγήθηκαν με 0-2 [13’, 29’] αλλά πριν έρθει το ημίχρονο, ο Τζιοβάνι Σιμεόνε μείωσε [42’] και ο Τσε Άνταμς [45+3’] ισοφάρισε για να μείνει το 2-2 μέχρι το φινάλε.