Η ομαδάρα του Λέτο πέρασε και από το Περιστέρι, με την Κηφισιά να επικρατεί του Ατρομήτου με σκορ 2-1 χάρη σε γκολ των Παντελίδη και Αντόνισε.

Μετά από μία ήττα και δύο ισοπαλίες, η Κηφισιά επέστρεψε στις νίκες! Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πέρασε από το Περιστέρι, επικρατώντας με σκορ 2-1 του Ατρομήτου στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Παντελίδης άνοιξε τον δρόμο για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, με τον Αντονίσε να «κλειδώνει» τη νίκη με ένα πανέμορφο σουτ. Μείωσε στο τελικό 2-1 ο Τσαντίλας.

Καλύτερη η Κηφισιά αλλά... μηδέν στο πηλίκο

Η Κηφισιά ξεκίνησε δυνατά το ματς και είχε και την πρώτη ευκαιρία για να σκοράρει. Στο 6ο λεπτό ο Πόμπο επιχείρησε ένα σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και έφυγε λίγο κόρνερ, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση, ο Χουτεσιώτης με μία μεγάλη επέμβαση σε σουτ από κοντά κράτησε το 0-0 στην αναμέτρηση.

Λίγο μετά ήρθε και η φάση που σήκωσε... σκόνη στο Περιστέρι. Στο 10ο λεπτό ο Βιγιαφάνες ανέτρεψε τον Μπάκου στο όριο της περιοχής, με τον Ευαγγέλου να σφυρίζει φάουλ και το VAR να τον καλεί να εξετάσει ξανά τη φάση για πέναλτι. Ωστόσο, ο 42χρονος διαιτητής έμεινε στην αρχική του απόφαση, παρά την υπόδειξη του VAR και το ματς συνεχίστηκε κανονικά.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν να πιέζουν, με τους Περιστεριώτες να μην βρίσκουν τελική ευκαιρία εύκολα, ενώ τα σουτ των παικτών της ομάδας των Βορείων Προαστίων σταματούσαν στα σώματα. Η ομάδα του Λέτο συνέχισε να έχει τον έλεγχο και είχε ακόμη δύο ευκαιρίες. Αρχικά (29') η μπάλα έφυγε άουτ από προσπάθεια του Τετέι, ενώ λίγο αργότερα (34') ενα μακρινό και πολύ καλό σουτ του Πόμπο έφυγε επίσης λίγο πάνω από τα δοκάρια. Μάλιστα, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου η Κηφισιά είχε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία, αλλά ο Χουτεσιώτης είπε «όχι» στον Σόουζα.

Το... καθάρισε σε 5΄ η ομαδάρα του Λέτο

Με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμό και να απειλήσει περισσότερο. Ωστόσο, έγινε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελε, με την Κηφισιά να σκοράρει και να ανοίγει το σκορ με τον Παύλο Παντελίδη. Στο 52ο λεπτό, ο Τετέι βρέθηκε έξω από την περιοχή, σούταρε, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε και ο 23χρονος εξτρέμ, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό πλέον, πήρε το «ριμπάουντ» και με προβολή από κοντά έκανε το 1-0.

Πριν καλά καλά ο Ατρόμητος καταλάβει τι έγινε, η ομάδα του Λέτο σκόραρε ξανά και έκανε ένα τεράστιο βήμα για να φύγει με το «διπλό» από το Περιστέρι. Ο Αντονίσε πάτησε περιοχή και με μία... πλασεδάρα εκτέλεσε τον Χουτεσιώτη για το 2-0 στο 57ο λεπτό.

Μείωσε με την... δεύτερη ο Τσαντίλας

Ακόμη και έτσι ωστόσο, το ματς δεν είχε τελειώσει, με τους Περιστεριώτες να παλεύουν να πάρουν το οτιδήποτε από την αναμέτρηση. Έτσι και έγινε, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν δίχτυα στο 64ο λεπτό, ωστόσο το τέρμα δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ. Συγκεκριμένα, ο Μίχορλ εκτέλεσε ένα φάουλ από τα αριστερά, ο Τσαντίλας μπήκε στην πορεία της μπάλας και σκόραρε από κοντά, όμως με τη βοήθεια του VAR φάνηκε πως ήταν εκτεθειμένος, το τέρμα δεν μέτρησε και το 2-0 παρέμεινε.

Ό,τι δεν έγινε πριν, έγινε στο 80΄, με τον Παναγιώτη Τσαντίλα να σκοράρει τελικά. Ο άσος των Περιστεριωτών σκόραρε με προβολή, η φάση εξετάστηκε και αυτή από το VAR, ωστόσο αυτή τη φορά το τέρμα μέτρησε και οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 2-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.