Φαντιγκά: «Η αυτοπεποίθηση επέστρεψε, πάμε με ενέργεια κόντρα στον Ολυμπιακό»

Ο Νόα Φαντιγκά μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως η αυτοπεποίθηση επέστρεψε μετά και τη νίκη στο Κύπελλο απέναντι στο Αιγάλεω.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

Αρχικά, ο Φαντιγκά σχολίασε σχετικά με το πώς είναι η κατάσταση στην ομάδα του μετά τη νίκη κόντρα στο Αιγάλεω:

«Στο ποδόσφαιρο είναι σημαντικό να προσπαθείς να διατηρείς την πίστη στις δυνατότητές σου και να κάνεις το καλύτερο που μπορείς. Αν τα κάνεις αυτός, είναι βέβαιο ότι η αυτοπεποίθηση θα επιστρέψει στην ομάδα, όπως έγινε και με εμάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό!»

Ερωτώμενος αν ξεμπλόκαρε τους “κίτρινους” επιθετικά το γεγονός ότι πέτυχαν τρία γκολ κόντρα στο Αιγάλεω, απάντησε:

«Ναι, είναι πιθανό, ειδικά για τους συμπαίκτες μου που σκόραραν. Αυτοί είναι πολύ πιθανό να αισθάνονται πολύ καλύτερα τώρα. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι πήραμε τη νίκη. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε από εκείνο το παιχνίδι και να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε έτσι».

Αναφορικά με το πώς σκέφτονται οι παίκτες του Άρη το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είπε:

«Κατ’ αρχάς, γνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο δικό μας σχέδιο, να δούμε πώς θα αγωνιστούμε σωστά απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό απέναντι σε μια ομάδα, που διαθέτει μεγάλη αγωνιστική ποιότητα. Πρέπει να πάμε να αντιπαρατάξουμε τη δική μας αγωνιστική ποιότητα, να πάμε με πίστη για το τρίποντο σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι».

Στην ερώτηση πώς πρέπει να λειτουργήσει ο Άρης τακτικά στο σημερινό παιχνίδι τόνισε:

«Ο προπονητής μας μάς έχει αναλύσει αυτά που πρέπει να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας, σε σχέση με προηγούμενους αγώνες. Επίσης, πρέπει να είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα».

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Φαντιγκά ρωτήθηκε αν έχει βρει πλήρως αγωνιστικό ρυθμό, μιας και αντιμετώπισε κι αυτός πρόβλημα τραυματισμού. Δήλωσε:

«Στο ποδόσφαιρο πάντα υπάρχουν τραυματισμοί και ατυχίες. Όταν επιστρέφεις στους αγώνες, όμως, πρέπει πάντα να χαίρεσαι αυτό που κάνεις! Αυτό είναι κυρίως που πρέπει να κάνεις -και στην ζωή γενικότερα».