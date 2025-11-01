Παναθηναϊκός: Με Ζαρουρί η ενδεκάδα κόντρα στον Βόλο

Με την τριπλέτα των Ζαρουρί - Τζούρισιτς - Τετέ πίσω από τον Σφιντέρσκι παρατάσσει τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στις 18:00 από τον Βόλο, με στόχο να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί που έχει «χτιστεί» επί Ράφα Μπενίτεθ και να κάνει το «3Χ3» σε όλες τις διοργανώσεις.

Λίγη ώρα πριν την σέντρα λοιπόν, ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Μπακασέτα, Καλάμπρια, Πελίστρι, Ντέσερς και Σάντσες.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, με τους Κυριακόπουλο και Κώτσιρα στα άκρα της άμυνας και τους Ίνγκασον και Τουμπά να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Τσιριβέγια και Τσέριν, με τους Τζούρισιτς, Τετέ και Ζαρουρί πίσω από τον προωθημένο Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Σιώπης, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Μπρέγκου, Νίκας, Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μύγας, Κόμπα, Χουάνπι, Λάμπρου, Τζόκα, Χάμουλιτς.

