Η Ανγκόλα προσφέρει 12 εκατ στην Αργεντινή για φιλική αναμέτρηση

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ανγκόλας πρόσφερε 12 εκατομμύρια ευρώ στην Εθνική Αργεντινής για να ταξιδέψει με όλα τα αστέρια της στην Λουάντα, για την φιλική αναμέτρηση.
Η ομοσπονδία της Αργεντινής, φυσικά αποδέχθηκε την πρόταση και οι δύο ομάδες θα δώσουν την φιλική αναμέτρηση στις 14 Νοεμβρίου, προκειμένου να εορταστούν τα 50 χρόνια ανεξαρτησίας της Ανγκόλας.
🤯🇦🇴🇦🇷 ANGOLA PAGARÁ ¡12 MILLONES DE EUROS! PARA JUGAR CONTRA ARGENTINA EN NOVIEMBRE.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 30, 2025
💰 El costo se debe a la exclusiva presencia de LIONEL MESSI y se espera que se agoten las 48 mil localidades.
Recordemos que el amistoso será en honor a los 50 AÑOS de Independencia del país… pic.twitter.com/UGwbHkStYY