Η Ανγκόλα προσφέρει 12 εκατ στην Αργεντινή για φιλική αναμέτρηση

Η Εθνική Ανγκόλας στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια ανεξαρτησίας της αφρικανικής χώρας, έκλεισε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση, καταβάλλοντας ένα αστρονομικό ποσό!

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ανγκόλας πρόσφερε 12 εκατομμύρια ευρώ στην Εθνική Αργεντινής για να ταξιδέψει με όλα τα αστέρια της στην Λουάντα, για την φιλική αναμέτρηση.

Η ομοσπονδία της Αργεντινής, φυσικά αποδέχθηκε την πρόταση και οι δύο ομάδες θα δώσουν την φιλική αναμέτρηση στις 14 Νοεμβρίου, προκειμένου να εορταστούν τα 50 χρόνια ανεξαρτησίας της Ανγκόλας.