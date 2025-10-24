Στα καλύτερα της χθεσινής αγωνιστικής το γκολ του Σβάρνα για τη Ράκοφ (vid)

Τρομερό γκολ πέτυχε ο Σβάρνας για τη Ράκοφ χθες στην Τσεχία.

Ένα πανέμορφο γκολ πέτυχε ο Στράτος Σβάρνας για τη Ράκοφ, δίνοντάς της τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) κόντρα στη Σίγμα Όλομουτς. Ο Έλληνας μπακ ισοφάρισε στο 90’ με τρομερό σουτ στην κίνηση, στέλνοντας την μπάλα στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα.

Το τέρμα του Σβάρνα επιλέχθηκε ανάμεσα στα καλύτερα της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.