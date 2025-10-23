Η «Sun» αποκάλυψε την περιουσία που άφησε στην οικογένειά του ο Μπάλντοκ

Η βρετανική «Sun» αποκάλυψε τα χρήματα που άφησε ο Τζορτζ Μπάλντοκ στην οικογένειά του.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε πέρσι στο πένθος, όταν ο Τζορτζ Μπάλντοκ έφυγε άδοξα από την ζωή, στην πισίνα του σπιτιού του.

Έναν χρόνο μετά λοιπόν, η «Sun» αναφέρει πως η συνολική αξία της περιουσίας του αδικοχαμένου μπακ ανερχόταν σε 5.78 εκατ. λίρες, ενώ μετά τον συμφηφισμό των οφειλών έμεναν 4.09 εκατ. λίρες ως καθαρό ποσό.

Από την στιγμή που δεν είχε συντάξει διαθήκη, τα χρήματα αυτά μεταβιβάστηκαν στους στενούς συγγενείς του, με την σύντροφό του, Άναμπελ Ντίγκναμ, να έχει αναλάβει την διαχείριση μέχρι την ενηλικίωση του γιου τους.