Με δύο παίκτες που προήλθαν από τον πάγκο η Σπόρτινγκ έκανε μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Μαρσέιγ (2-1), πανηγυρίζοντας το τρίποντο. Μπήκε ως αλλαγή ο Φώτης Ιωαννίδης.

Οι Μασσαλοί «πάγωσαν» τo «Ζοσέ Αλβαλάρδε» στο 14ο λεπτό όταν σε μια εξαιρετική αντεπίθεση ο Παϊσάο με καταπληκτικό πλασέ από το ύψος της περιοχής άνοιξε το σκορ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η Μαρσέιγ έμεινε με δέκα παίκτες αφού ο Έμερσον αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, αφήνοντας τους Γάλλους με δεύτερη παίκτες στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 64' ο Ιωαννίδης πέρασε στο ματς αντί του Σιμάο και πέντε λεπτά μετά ο Κατάμο με όμορφο πλασέ έφερε το ματς στα ίσα, με γκολ που επικυρώθηκε μετά από έλεγχο VAR για οφσάιντ.

Στο 86ο λεπτό ήρθε η λύτρωση για την Σπόρτινγκ, με τον Άλισον Σάντος -που επίσης μπήκε ως αλλαγή- να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το 2-1, που ήταν και το τελικό σκορ.