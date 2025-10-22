Με τον Βίκτορ Οσιμέν να πετυχαίνει δύο γκολ, η Γαλατασαράι επικράτησε 3-1 της Μπόντο/Γκλιμτ και πήγε στους 6 βαθμούς.

Μία κλάση πάνω ήταν η Γαλατά και δεν άφησε στους Νορβηγούς το παραμικρό περιθώριο να σκεφτούν ότι μπορεί να πάρουν κάτι από το ματς. Οι Τούρκοι είχαν πρωταγωνιστή και δύο φορές σκόρερ τον Οσιμέν και με το 3-1 έκαναν το 2x2 εντός έδρας στην League Phase του Champions League και πήγαν στους 6 βαθμούς έπειτα από 3 αγωνιστικές.

Μόλις στο 3’ ο πρώην επιθετικός της Νάπολι εκμεταλλεύτηκε το κλέψιμο και την ασίστ του Μάριο Λεμινά και με πλασέ στην απέναντι γωνία έκανε το 1-0. Στο 33’ μετά από γκάφα στην άμυνα των φιλοξενούμενων ο Οσιμέν πέτυχε το δεύτερο γκολ του για το 2-0, το οποίο έμεινε για το πρώτο μέρος αφού η Μπόντο είχε δοκάρι με τον Φετ και τρελό χαμένο τετ-α-τετ με τον Χάουγκε.

Στην επανάληψη, ο Ακγκούν με διπλή προσπάθεια στο 60’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 και στη συνέχεια η Γαλατά έριξε ρυθμό. Ο Χέλμερσεν κατάφερε να μειώσει στο 76’ για τους Νορβηγούς, με το 3-1 να μένει ως το τελικό αποτέλεσμα.