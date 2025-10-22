Η UEFA προτείνει στο IFAB αλλαγή πρωτοκόλλου του var για τη 2η κίτρινη, μετά την άδικη αποβολή του Έσε!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για την εξέλιξη που φέρνει σε παγκόσμιο ποδοσφαιρικό επίπεδο το παιχνίδι Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός και η απαράδεκτη διαιτησία του Ελβετού Σνάιντερ.

Συζητιόταν καιρό στους κόλπους της UEFA. Υπήρχαν ποδοσφαιρικά περιστατικά που τους είχαν προβληματίσει σοβαρά. Και έβλεπαν ότι πρέπει να γίνει αλλαγή πρωτοκόλλου καθώς αλλοιώνονταν οι συνθήκες ενός αγώνα με μια λανθασμένη 2η κίτρινη -αποβολή ποδοσφαιριστή η οποία δεν έδινε δικαίωμα παρέμβασης στον var.

Η χθεσινή αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, τόσο άδικη και προκλητική που λογικά ξεσήκωσε συζητήσεις οργής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αποτέλεσε για την UEFA τη "χαριστική βολή". Αν προτιμάτε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Άλλωστε μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι στο γήπεδο ήταν παρατηρητής ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι, τον οποίο πηγές θέλουν να ήταν έξαλλος -και απογοητευμένος- από τα πεπραγμένα του Ελβετού Σνάιντερ τον οποίο επισκέφτηκε μετά το τέλος τα αποδυτήρια.

Σύμφωνα λοιπόν με απόλυτα ΕΓΚΥΡΕΣ πληροφορίες μας την ερχόμενη εβδομάδα η UEFA θα προτείνει στο IFAB (International Football Association Board), το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο αρμόδιο για τους «Κανόνες του Παιχνιδιού», την ΑΛΛΑΓΗ του πρωτοκόλλου γι αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή να μπορεί πλέον να παρέμβει ο var εάν η 2η κίτρινη κάρτα -αποβολή ΔΕΝ είναι σωστή, να ειδοποιεί τον διαιτητή για ανασκόπηση ώστε να δύναται εκείνος να πάρει πίσω την απόφαση για κόκκινη. Κάτι δηλαδή που αν ίσχυε θα είχε συμβεί και στην περίπτωση του Έσε και ο Ολυμπιακός θα συνέχιζε (όπως δικαιούνταν) με 11 παίκτες κόντρα στη Μπάρτσα.

Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζητούν εδώ και καιρό στην UEFA, όμως ο πανευρωπαϊκός σάλος που ξέσπασε για την 101% άδικη αποβολή -σε παιχνίδι Τσάμπιονς Λιγκ!- του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, οδήγησε την UEFA στην απόφαση να καταθέσει την πρότασή της στο IFAB ζητώντας την αλλαγή του κανονισμού.

Να σημειώσουμε ότι η UEFA δεν έχει δικαίωμα ψήφου στο IFAB. Εκεί διαθέτει 4 ψήφους η FIFA και από μία οι τέσσερις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες του Ηνωμένου Βασιλείου (Αγγλική, Σκωτσέζικη, Ουαλική, Ιρλανδική), οι οποίες ήταν οι πρώτες που δημιουργήθηκαν. Απαιτούνται 6 ψήφοι για να αλλάξει ένας κανονισμός. Στην προκειμένη περίπτωση πάντως, είναι ηλίου φαεινότερο πως ο συγκεκριμένος κανονισμός πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προστατευθεί το σπορ και να επικρατήσουν οι συνθήκες δικαιοσύνης που έφεραν το var στη ζωή του.