Ο Ζοάο Κορέια είδε την γρηγορότερη κόκκινη κάρτα στην ιστορία του Champions League!

Μόλις 183 δευτερόλεπτα χρειάστηκε να περάσουν, μέχρι η Πάφος να μείνει με παίκτη λιγότερο στο Αλμάτι και να γράψει αρνητική ιστορία. Ο Ζοάο Κορέια είδε την κόκκινη κάρτα τρία λεπτά και τρία δευτερόλεπτα μετά την σέντρα του αγώνα με την Καϊράτ για... εκληματική προβολή και άφησε την πρωταθλήτρια Κύπρου με παίκτη λιγότερο.

Αυτή ήταν η γρηγορότερη αποβολή στην ιστορία του Champions League, με τον παίκτη της Πάφου να σπάει το ρεκόρ του Ουκρανού Ολεξάντρ Κούτσερ, ο οποίος είχε αποβληθεί σε παλιότερο αγώνα της Σαχτάρ Ντόνετσκ μετά από 3 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα!