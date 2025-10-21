ΑΕΛ Novibet: Τραυματίας και ο Δεληγιαννίδης

Τα προβλήματα τραυματισμών δεν σταματούν στην ΑΕΛ Novibet, με τον Παναγιώτη Δεληγιαννίδη να προστίθεται στη λίστα.

Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε από το παιχνίδι της ΑΕΛ Novibet με τον Ολυμπιακό ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ, ο βασικός δεξιός μπακ των «βυσσινί» υπέστη θλάση, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα της μαγνητικής.

Συνεπώς, ο Δεληγιαννίδης είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, προσθέτοντας ακόμη έναν «πονοκέφαλο» στον Στέλιο Μαλεζά, μιας και ο μοναδικός διαθέσιμος δεξιός μπακ είναι ο 38χρονος Θανάσης Παπαγεωργίου.

Εκτός λόγω τραυματισμού στην ΑΕΛ παραμένουν οι Βενιτικίδης, Σουρλής, Φεριγκρά και Παντελάκης.