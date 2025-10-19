Κριτική Παναθηναϊκού: «Δώρο» από τον Ντραγκόφσκι σε μια δική του βραδιά!

Το «τριφύλλι» διαχειρίστηκε το 0-1, δεν κυνήγησε με συνέπεια το 0-2 και με ένα λάθος του Πολωνού τερματοφύλακα έφυγε χωρίς το «τρίποντο» (1-1) από το «Κλ. Βικελίδης» κόντρα στην Άρη για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League, παρά την αντεπίθεση στο φινάλε.

Αναλυτικά, η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι: Ο Πολωνός τερματοφύλακας φέρει σοβαρή ευθύνη στο 1-1 του Άρη στο 75ο λεπτό, καθώς του έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια στο σουτ του Δώνη. Στο 40' σταμάτησε εντυπωσιακά τον Καβεντέρε, αλλά το λάθος του στην ισοφάριση επισκίασε κάθε του προσπάθεια. Μοιραίος!

Καλάμπρια: Ο Ιταλός δεξιός μπακ βρήκε όμορφα τον Σφιντέρσκι στο 3' και ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 0-1. Η δεύτερη ασίστ του έμπειρου αμυντικού με τα «πράσινα» και σε μια βραδιά που θα μπορούσε να βοηθήσει παραπάνω επιθετικά.

Τουμπά: Στην ισοφάριση του 75ου λεπτού δεν είχε καλή αντίδραση, καθώς ο Δώνης πλάσαρε με αρκετό χώρο. Συνολικά δεν δέχθηκε πολλή πίεση η άμυνα του Παναθηναϊκού.

Ίνγκασον: Τα ίδια ισχύουν και για τον Ισλανδό κεντρικό αμυντικό, καθώς ο άσος του Άρη βρέθηκε μόνος στην πίσω «ζώνη», σε μια «ήσυχη» βραδιά αμυντικά.

Κυριακόπουλος: Από το 22' έπαιζε με κάρτα στην «πλάτη» και στο 70' αντικαταστάθηκε για λόγους διαχείρισης από τον Μλαντένοβιτς. Μπορούσε να δώσει κάτι παραπάνω επιθετικά πέρα από ένα σουτ.

Τσιριβέγια: Φυσικά και η δική του απόδοση βοήθησε ανασταλτικά και στην ισορροπία των γραμμών, αλλά στο 82' έδωσε τη θέση του στον Σιώπη για λόγους διαχείρισης.

Τσέριν: Πολύ καλός και «αθόρυβος» ο Σλοβένος μέσος που με την εκκίνηση του δευτέρου μέρους έψαξε και το γκολ. Στο 90' αντικαταστάθηκε από τον Πάντοβιτς.

Τετέ: Ο Βραζιλιάνος winger δέχθηκε κάρτα στο 26', ήταν αρκετά δραστήριος και στις καθυστερήσεις πλησίασε στο γκολ, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι σε σπουδαία ευκαιρία!

Ζαρουρί: Θετικός και ο Μαροκινός που είχε σουτ στο δοκάρι στο 68'. Έγινε αλλαγή στο 82', ώστε να μπει ο Τζούρισιτς. Θα μπορούσε να τελειώσει το ματς.

Μπακασέτας: Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού βοήθησε στην κυκλοφορία της μπάλας και στις στατικές φάσεις, ενώ απείλησε όποτε είχε τον χώρο δίχως να σκοράρει.

Σφιντέρσκι: Ξανά γκολ για τον Πολωνό στο «Κλ. Βικελίδης» και εκτός έδρας με τα «πράσινα», φέτος. Στο 70' έδωσε τη θέση του στον Γερεμέγιεφ, θα μπορούσε να τελειώσει το ματς, όντας πιο απειλητικός από τον Σουηδό φορ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΟΗΘΗΣΑΝ

Μλαντένοβιτς: Μπήκε στο 70' αντί του Κυριακόπουλου, όμως δεν έδωσε το κάτι παραπάνω με κάποια καλή σέντρα.

Γερεμέγιεφ: Μπήκε στο 70' και δεν ήταν απειλητικός, με εξαίρεση το 80ό λεπτό, όπως στη Λεωφόρο ή στο Αγρίνιο που ήταν καταλυτικός.

Σιώπης: Έπαιξε λίγο, δεν μπορεί να κριθεί. Μπήκε ως αλλαγή στο 82' αντί του Τσιριβέγια.

Τζουρισιτς: Έπαιξε λίγο, δεν μπορεί να κριθεί. Μπήκε ως αλλαγή στο 82' αντί του Ζαρουρί.

Πάντοβιτς: Έπαιξε λίγο, δεν μπορεί να κριθεί. Μπήκε ως αλλαγή στο 90' αντί του Τσέριν.