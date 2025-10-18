Ξέσπασμα Λαμπρόπουλου: «Σε κάθε ματς έχουμε εχθρική διαιτησία - Σου απαντούν με έπαρση οι διαιτητές!»

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ξέσπασε για την διαιτησία που αντιμετωπίζει ο ΟΦΗ όλη την σεζόν, με αφορμή το πέναλτι και την αποβολή του Ανδρούτσου στο Αγρίνιο.

Ο αρχηγός των Κρητικών δεν έψαξε δικαιολογίες για τα λάθη της ομάδας του, όμως ξέσπασε για πρώτη φορά στην καριέρα του για την διαιτησία που αντιμετωπίζει ο ΟΦΗ, τονίζοντας ότι οι συμπαίκτες του δεν μπορούν να μαρκάρουν γιατί ξέρουν ότι θα δεχτούν κάρτες.

Αφορμή για τα σχόλιά του ήταν η αποβολή του Ανδρούτσου και το πέναλτι που κέρδισε ο Παναιτωλικός για να ισοφαρίσει σε 2-2, με τον Λαμπρόπουλο να θεωρεί πως δεν υπήρχε καμία παράβαση και πως το χέρι του συμπαίκτη του ήταν σε μια απολύτως λογική και φυσιολογική θέση.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Θα μιλήσω για δύο πράγματα. Αρχικά, ξέρουμε τα λάθη μας, τα δεχόμαστε. Έχουμε κάνει παιδικά λάθη, το δέχομαι, θα τα διορθώσουμε. Κάποια στιγμή το αστείο με το να παίζουμε με 10 ή 9… Ο Ανδρούτσος δεν πρέπει να έχει ξαναπάρει κόκκινη στην ζωή του. Πώς γίνεται να πηδήξει και να μην είναι έτσι το χέρι του; Τόσα χρόνια δεν έχω μιλήσει ποτέ για την διαιτησία και δεν μου αρέσει να το κάνω. Έχουμε κάνει λάθη, ο αντίπαλος με 4 ευκαιρίες έβαλε 4 γκολ. Αλλά δεν γίνεται σε κάθε ματς να προσέχουμε μην μαρκάρουμε, να προσέχουμε γιατί έχουμε σταμπαρισμένους παίκτες. Πρέπει να τελειώσει αυτό το αστείο. Πείτε μου εσείς, πώς γίνεται να πηδήξει χωρίς να βάλει το χέρι του κάπου; Δεν κάνει βίαιο χτύπημα! Και κόκκινη; Κόκκινη για σφαλιάρα; Παγώνουμε την εικόνα στο VAR και λέμε πέναλτι. Δεν γίνεται να παλεύουμε, να είμαστε κυριαρχικοί για 60 λεπτά και από το πουθενά να είμαστε 2-2 και με 10 παίκτες.

Σε κάθε ματς μας βγάζουν κάρτες χωρίς λόγο. Γίνονται τσαμπουκάδες και τρώμε κάρτες μόνο εμείς. Σε κάθε παιχνίδι έχουμε εχθρική διαιτησία. Ό,τι κι αν έχει γίνει, δεν έχω μιλήσει, με όλους τους διαιτητές έχω μια χαρά σχέση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε φορά. Επειδή η ομάδα δεν θέλει να ασχολείται με αυτό, το δέχομαι, αλλά εμείς παίζουμε! Εμείς δεν πρέπει να μαρκάρουμε, σε κάθε ματς θα έχουμε μια κόκκινη, δεν θα μπορούμε να πιέσουμε…

Ο Ανδρούτσος κάνει ένα φάουλ στο πρώτο ημίχρονο, κίτρινη κατευθείαν. Το χειρότερο είναι ότι πας να μιλήσεις στους διαιτητές και σου απαντούν με έπαρση. Δεν είμαστε εχθροί. Κοίτα με στα μάτια, μίλα μου. Είναι θέμα σεβασμού. Στο ίδιο άθλημα είμαστε όλοι, δεν γίνεται να με κοιτάς με έπαρση. Δεν θέλω να κρύψω τα λάθη μας, ούτε την αγωνιστική μας συμπεριφορά, είμαι ο πρώτος που κατακρίνω τον εαυτό μου. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει! Τσαμπουκάδες θα γίνουν, ποδόσφαιρο είναι. Στα τελευταία 4 ματς (εκτός του Άρη), ακουμπάμε και παίρνουμε κάρτα. Κι εγώ είμαι άνθρωπος που δεν δέχομαι πολλές κάρτες, μιλάω για το σύνολο. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να μαρκάρουμε. Πώς θα πηδάμε μέσα στην περιοχή; Αντί να σκέφτομαι την οικογένειά μου έχω νεύρα με το ματς».