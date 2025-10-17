Η UEFA καταδικάζει την απαγόρευση στους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τον αγώνα με την Άστον Βίλα

Η UEFA επέκρινε την απόφαση της Αστυνομίας των Δυτικών Μίντλαντς να απαγορεύσει στους οπαδούς της Ισραηλινής Μακάμπι Τελ Αβίβ να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Europa League εναντίον της Άστον Βίλα, που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου στο Μπέρμιγχαμ.

Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε ως «υψηλού κινδύνου» από την Συμβουλευτική Ομάδα Ασφαλείας (SAG) του δημοτικού συμβουλίου, η οποία αρνήθηκε το απαραίτητο πιστοποιητικό ασφαλείας για την υποδοχή των φιλοξενούμενων οπαδών.

Το μέτρο έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων, με τις διαμαρτυρίες υπέρ της Παλαιστίνης να συνοδεύουν συχνά αγώνες ισραηλινών ομάδων. Πέρυσι, οπαδοί της Μακάμπι δέχτηκαν επίθεση στο Άμστερνταμ και παρόμοιες διαδηλώσεις έχουν επίσης πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια πρόσφατων αγώνων της Εθνικής ομάδας του Ισραήλ.

Η UEFA αντιτάχθηκε στην απόφαση που έλαβε η τοπική αστυνομία, η οποία επικρίθηκε επίσης από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, καλώντας τις βρετανικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι οπαδοί μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα «σε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον».

Το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου επανέλαβε ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να παραμείνει ένας χώρος ένταξης και σεβασμού, αλλά αναγνώρισε ότι οι τοπικές αρχές παραμένουν υπεύθυνες για τις αξιολογήσεις ασφαλείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ υπερασπίστηκε την απόφαση, αποκαλώντας την «συλλογική» και απαραίτητη για την αποτροπή αναταραχών.

Ωστόσο, η απόφαση έθεσε υπό αμφισβήτηση τις κατηγορίες για διακρίσεις και πυροδότησε έντονη συζήτηση σχετικά με την ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ δημόσιας ασφάλειας κι ελευθερίας των οπαδών, σε μια εποχή που ο ευρωπαϊκός αθλητισμός εξακολουθεί να επηρεάζεται από εντάσεις που σχετίζονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.