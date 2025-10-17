Σεφτσένκο: «Καμία συζήτηση με τον Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό»

Ο πρόεδρος της ουκρανικής ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που είχε ο Παναθηναϊκός με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Ο θρύλος του ουκρανικού ποδοσφαίρου και πρόεδρος στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουκρανίας δήλωσε σε συνέντευξή του ότι δεν υπήρξε ποτέ συζήτηση για τον Παναθηναϊκό με τον ομοσπονδιακό προπονητή.

«Υπήρχαν πολλές πληροφορίες ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφερόταν για τον Ρεμπρόφ. Αν ο Ρεμπρόφ ζητούσε να φύγει, θα τον αφήνατε να φύγει;», η ερώτηση που δέχτηκε ο Αντρέι Σεφτσένκο, για να απαντήσει πως:

«Πιστεύουμε στον προπονητή μας. Έχει μεγάλο κίνητρο να εργαστεί στην εθνική ομάδα. Έχει ήδη απαντήσει εν μέρει ο ίδιος σε αυτό το ερώτημα. Δεν έχουμε κάνει καμία σκέψη ή συζήτηση γι' αυτό, επειδή είμαστε όλοι επικεντρωμένοι στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου».