Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στο Κορωπί όλοι οι διεθνείς

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει Άρη, με όλους τους διεθνείς να έχουν επιστρέψει πλέον στην διάθεση του Χρήστου Κόντη.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το κομβικό ματς με τον Άρη την Κυριακή και σήμερα το πρωί προπονήθηκαν στο Κορωπί, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και παιχνίδι.

Ο Χρήστος Κόντης είδε όλους τους διεθνείς να βρίσκονται πλέον στην διάθεσή του, αφού ενσωματώθηκαν στην ομάδα και οι Τσέριν, Λαφόν, Ίνγκασον και Μπρέγκου, που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τις Εθνικές.

Όσον αφορά το απουσιολόγιο, οι Πελίστρι και Σάντσες συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, ενώ οι Ντέσερς και Μπόκος υποβλήθηκαν και πάλι σε θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

