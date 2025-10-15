MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

To πλήρες πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase

Ποδόσφαιρο
0
Γνωστοποιήθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η οποία θα λάβει χώρα το διήμερο 28-29 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson:

28/10/2025, 16:00: ΟΦΗ - Π.Ο.Τ. Ηρακλής (Παγκρήτιο Στάδιο)

28/10/2025, 18:00: Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου (Γηπ. Παναιτωλικού)

28/10/2025, 20:00: Κηφισιά - Athens Kallithea FC (Δημ. Νίκαιας Νεάπολης)

29/10/2025, 15:00: Αιγάλεω 1931 - Άρης

29/10/2025, 15:30: Ηλιούπολη - ΑΕΚ (Δημ. Ηλιούπολης)

29/10/2025, 17:30: Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ (Γηπ. "Γεώργιος Καραϊσκάκης")

29/10/2025, 18:30: Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR (Δημ. Λειβαδιάς)

29/10/2025, 19:30: Ατρόμητος Αθηνών - Παναθηναϊκός (Δημ. Περιστερίου)

29/10/2025, 21:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ (Γήπεδο Τούμπας)

To πλήρες πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase