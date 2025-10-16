Μέχρι τώρα 36 και αυξάνεται: Η μεγάλη δεξαμενή της εθνικής Ελπίδων (stats)

Η γεμάτη φουρνιά του αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου φέρνει αποτελέσματα και δικαιώνει το όνομά της: μοιράζει ελπίδες.

Τρία συνεχόμενα ματς εκτός έδρας είχε να δώσει η Εθνική Κ21 στην έναρξη της προσπάθειάς της να προκριθεί στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που θα γίνει το 2027 σε Αλβανία και Σερβία. Κι αν το εναρκτήριο στη Μάλτα έμοιαζε εύκολο, σίγουρα δεν ίσχυε το ίδιο ούτε για το ματς πριν λίγες ημέρες με τη Γερμανία, ούτε και η αναμέτρηση στη Λετονία χθες το απόγευμα.

Ο απολογισμός των 3/3 νικών με συνολικά γκολ 9-2 είναι αυτό που λέμε στον στίβο… flying start. H εθνική μας μετράει ήδη μία νίκη απέναντι στην ομάδα-φαβορί του ομίλου και μια νίκη σε μια ύπουλη έδρα, στην οποία ήδη έχει στραβοπατήσει η Γεωργία, που έχει φιλοδοξίες για τα τελικά.

Δεν κρίθηκε τίποτα ακόμα, υπάρχουν επτά αγώνες. Πολλά θα κριθούν τον επόμενο μήνα, όταν και η ομάδα μας θα υποδεχτεί εντός τη Γεωργία (14/11) και τη Βόρεια Ιρλανδία (18/11). Όταν ξεκινούσε ο όμιλος, αυτές ήταν οι κυριότερες αντίπαλοί μας αν όχι για την πρώτη θέση (όπου δεσπόζει και λόγω ονόματος η Γερμανία), για την δεύτερη που οδηγεί σε μπαράζ πρόκρισης στην τελική φάση. Όπως καταλαβαίνει κανείς, αν κάνουμε το 2/2 σ’ αυτά τα παιχνίδια και κλείσουμε το 2025 με το απόλυτο 5/5, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο άνετα για πρόκριση.

Σε τρεις αγώνες κλήθηκαν 30 διαφορετικοί παίκτες

Το εντυπωσιακό, όμως, δεν είναι τόσο τα αποτελέσματα, όσο η… δεξαμενή. Σ’ αυτά τα τρία ματς, σε διάστημα ενός μήνα, έχουν κληθεί κι έχουν αγωνιστεί ή ήταν ετοιμοπόλεμοι στον πάγκο όχι 18 και 20 παίκτες, αλλά 30!

Αυτή η φουρνιά, μαζί με τα παιδιά που ήταν στις αρχικές κλήσεις του προπονητή Γιάννη Ταουσιάνη αλλά δεν βρέθηκαν στις επίσημες αποστολές για διάφορους λόγους (ο σέντερ μπακ Δημήτρης Κεραμίτσης της πολωνικής Πογκόν, ο αριστερός μπακ Κωνσταντίνος Πολυκράτης του ΠΑΟΚ, οι χαφ Χρήστος Αλμύρας του Αστέρα AKTOR και Βίκτορ Ρουμιάντσεφ του Πανσερραϊκού), θα αποτελέσουν τη «μαγιά» για τους επόμενους αγώνες.

Δεν πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε ότι δικαίωμα συμμετοχής λόγω του ηλικιακού ορίου έχουν σ’ αυτή την ομάδα τόσο ο Χρήστος Μουζακίτης (2006), όσο και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας (2007), που αγωνίζονται στην εθνική Ανδρών. Είναι δε τόσο μικροί ακόμα στην ηλικία που… προλαβαίνουν να παίξουν και στο επόμενο Euro K21, αν κριθεί αναγκαίο να βοηθήσουν!

Στον πίνακα παρουσιάζουμε όλα τα παιδιά που έχουν συμμετοχή σε αγώνες ή στις αποστολές στα τρίτα πρώτα παιχνίδια. Πολλά απ’ αυτά τα’ χετε ακούσει, κάποια ονόματα όμως δεν είναι τόσο γνωστά. Καλό θα είναι να τα θυμόμαστε…

ΗΜ.ΓΕΝΝ. ΟΜΑΔΑ ΘΕΣ ΜΑΛ (5-0) ΓΕΡΜ (3-2) ΛΕΤ (1-0) Νίκος Μπότης 31/3/2004 Ολυμπιακός Τ 1 1 1 Δημήτρης Μοναστηρλής 22/3/2004 ΠΑΟΚ Τ - Γιώργος Καρακασίδης 31/1/2005 Ηρακλής Τ - Αλέξανδρος Τσομπανίδης 5/8/2004 Πανσερραϊκός Τ - Θανάσης Κουτσογούλας 3/4/2004 Ολυμπιακός Β Α 1 - 1 Χρήστος Αλεξίου 30/6/2005 Ίντερ Κ23 Α 1 1 1 Αλέξης Καλογερόπουλος 26/7/2004 Ολυμπιακός Α 1 1 1 Νόα Άλεν 28/4/2004 Ίντερ Μαϊάμι Α 1 1 1 Ισίδωρος Κουτσίδης 23/12/2004 Ολυμπιακός Β Α - Δαυίδ Γαλιάτσος 1/2/2006 Παναιτωλικός Α - Κωνσταντίνος Κωστούλας 1/2/2005 ΟΦΗ Α 1 - Γιώργος Κάτρης 14/10/2005 Λεβαδειακός Α 1(1) 1 Αντριάνο Μπρέγκου 9/4/2006 Παναθηναϊκός Μ 1 1(1) 1(1) Φάνης Μπακούλας 4/1/2005 Ρίο Άβε Μ 1 Κωνσταντίνος Γκούμας 12/3/2005 Λεβαδειακός Μ 1 1 1 Αντώνης Παπακανέλλος 11/8/2005 Ρίο Άβε Μ 1 1(1) Δημήτρης Καλοσκάμης 1/3/2005 ΑΕΚ Μ 1 1 Γιάννης Αποστολάκης 24/9/2004 ΟΦΗ Μ 1(1) - - Σωτήρης Κοντούρης 24/2/2005 Παναιτωλικός Μ 1 Βαγγέλης Νικολάου 3/6/2004 Παναιτωλικός Μ 1(1) 1(1) Αργύρης Λιατσικούρας 20/12/2006 Ολυμπιακός Μ - Χρήστος Παπαδόπουλος 1/11/2004 Αταλάντα Κ23 Μ 1(1) Στέφανος Τζίμας 6/1/2006 Μπράιτον Ε 1 1(1) Χαράλαμπος Κωστούλας 30/5/2007 Μπράιτον Ε 1 1(1) Σταύρος Πνευμονίδης 7/8/2006 Ολυμπιακός Ε 1 1 1 Γιώργος Κούτσιας 8/2/2004 Λουγκάνο Ε 1 Λάμπρος Σμυρλής 12/7/2004 Παναιτωλικός Ε 1(1) 1 Δημήτρης Ράλλης 26/3/2005 Γιαγκελόνια Ε 1(1) 1(1) 1 Γιάννης Θεοδοσουλάκης 11/9/2004 ΟΦΗ Ε 1(1) Γιάννης Μπόκος 3/2/2007 Παναθηναϊκός Ε 1(1)

Η συγκεκριμένη φουρνιά, πάντως, δεν έπεσε από τον ουρανό. Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2004 (κυρίως) και το 2005 όταν ήταν στο ηλικιακό επίπεδο της Κ19 είχαν περάσει δύο προκριματικούς γύρους για να βρεθούν στην τελική φάση του αντίστοιχου Euro, που έγινε το καλοκαίρι το 2023 στη Μάλτα.

Η Ελλάδα δεν έκανε νίκη σ’ εκείνο το τελικό τουρνουά (μπορεί κάποιοι να θυμούνται το επικό ματς με τη Νορβηγία, που έληξε με το εντυπωσιακό σκορ 5-4 υπέρ των αντιπάλων μας), αλλά και μόνο η συμμετοχή στην τελική φάση, όπου προκρίνονται μόνο οκτώ ομάδες, δείχνει τη δυναμική της. Πολλά από αυτά τα παιδιά ήταν τότε βασικά στελέχη (Τζίμας, Κούτσιας, Γκούμας, Νικολάου, Σμυρλής).

Στην πορεία ο Μπότης αντικατέστησε τον Μοναστηρλή σαν βασικός γκολκίπερ (ήταν και οι δύο στην πορεία εκείνη). Επίσης, όπως συμβαίνει σε κάθε φουρνιά, υπήρξαν παίκτες που σ’ εκείνη την εθνική ήταν πρωταγωνιστές, στην πορεία έμειναν λίγο πίσω και τώρα περιμένουν το ξεπέταγμά τους.